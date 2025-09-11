Memorial Pantani 2025: il percorso ai raggi X. Tre circuiti ed un arrivo insidioso a Cesenatico

Ritorna sabato 13 settembre il Memorial Pantani 2025, giunto quest’anno alla sua 22esima edizione. La corsa, dedicata alla memoria del “pirata” Marco Pantani, è classificata dall’UCI come prova 1.1 Europe Tour, e da anni viene disputata sul territorio di Cesenatico. Saranno 19 le squadre che tenteranno a conquistare il successo, l’anno scorso ottenuto in volata da Marc Hirschi.

Seppur con qualche modifica, il tracciato resta il solito, con partenza ed arrivo a Cesenatico dopo 195,7 chilometri. Dopo il breve inizio in salita si entra subito nel circuito di Sogliano al Rubicone, da affrontare per ben tre volte. La salita, che prende il nome del paese, comprende 10,9 chilometri ad una pendenza media del 2,6% e verrà affrontata, come detto, tre volte prima della discesa.

Da qui i corridori entreranno subito in nuovo circuito, quello di Longiano, con molti saliscendi e l’omonima salita (2,7 km al 4,1% di pendenza media), da ripetere per quattro volte. Al termine dell’ultimo passaggio la pianura accompagnerà i corridori, con tratti veloci e scorrevoli fino agli ultimi chilometri. Da qui, dopo il passaggio davanti alla casa di Marco Pantani, si entrerà nel circuito finale, da affrontare quattro volte.

Sarà un circuito cittadino molto veloce, ed i corridori dovranno prestare molta attenzione a possibili attacchi nei chilometri finali. Il lungo rettilineo finale, che porta per l’ultima volta a Cesenatico, è la perfetta cornice per la volata finale, a meno di affondi che potrebbero sorprendere il gruppo.