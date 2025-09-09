Dove vedere in tv il GP del Quebec 2025: orari, programma, streaming

Andrà in scena venerdì 12 settembre il GP del Quebec 2025, la prima delle due gare canadesi che si concluderanno con il GP di Montreal (in programma il 14 settembre). La corsa, giunta alla sua 14esima edizione, presenta un lungo percorso di 216 chilometri totali, con un parterre ricco di atleti di primissimo livello. L’anno scorso fu Michael Matthews ad imporsi nella volata finale.

PERCORSO

Il tracciato parte e termina a Quebec, nel Parc des Champs-de-Bataille dopo ben 216 chilometri. Saranno 18 i giri, ognuno di questi misurerà 12 chilometri. Unica salita prevista, da ripetere ogni giro, sarà la Côte de la Montagne (600 metri all’8,8% di pendenza media).

PROGRAMMA

Venerdì 12 settembre GP del Quebec – Quebec-Quebec (216 km)

Orario di partenza: 17.05

Orario di arrivo stimato: 22.00

DOVE VEDERE IL GP DEL QUEBEC 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: non prevista