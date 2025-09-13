Memorial Pantani 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Del Toro insegue il quarto successo di fila

Il fitto programma di corse sul territorio italiano continua senza soste e riserva una gara che rappresenta l’omaggio alla memoria di un campione prematuramente scomparso. Si rinnova l’appuntamento annuale con il Memorial Pantani. La corsa in linea, giunta alla ventiduesima edizione, parte e arriva a Cesenatico dopo aver percorso 195,7 chilometri.

I partecipanti, saranno sei le squadre World Tour ai nastri di partenza, si sfidano per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo l’elvetico Marc Hirschi, vincitore dell’edizione dello scorso anno davanti a Lorenzo Milesi e Vincenzo Albanese.

PERCORSO

I corridori, pochi chilometri dopo la partenza, entrano nel circuito di Sogliano dove affrontano, per tre volte, la salita di Sogliano al Rubicone, 10.9 km ad una pendenza media del 2.6%, e lo strappo di Montalbano, un chilometro al 7% di pendenza media. Il secondo circuito di giornata propone i quattro passaggi sulla salita di Longiano, 2,7 chilometri al 4,1%, e i due sullo strappo di Roncofreddo. Nel finale si torna in pianura e la corsa si conclude con i quattro giri del circuito di Cesenatico.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA MEMORIAL PANTANI 2025

Sabato 13 settembre Cesenatico-Cesenatico (195,7 chilometri)

Orario di partenza: 11:45

Orario di arrivo stimato: 16.10

DOVE VEDERE IL MEMORIAL PANTANI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport + HD dalle 15:30 alle 16:55

Diretta streaming: Rai Play dalle 15:30 alle 16:55

Diretta live testuale: non prevista

FAVORITI

Il grande favorito della vigilia è, senza dubbio, Isaac Del Toro. Il corridore messicano della UAE Team Emirates-XRG vuole continuare la sua campagna d’Italia e centrare il quarto successo consecutivo dopo le vittorie nel Gran Premio Industria e Artigianato, nel Giro di Toscana e nella Coppa Sabatini. Proveranno a sbarrargli il passo il duo dell’XDS Astana Team Christian Scaroni-Diego Ulissi, l’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost e la coppia della Tudor Pro Cycling Team formata dallo svizzero Marc Hirschi e dall’australiano Michael Storer. Potrebbero mettersi in evidenza anche Davide Piganzoli della Team Polti VisitMalta, Alessandro Covi della UAE Team Emirates-XRG e Vincenzo Albanese della EF Education – EasyPost. Da seguire con attenzione, in casa Red Bull – BORA – hansgrohe, la prova dei giovani Lorenzo Finn e Davide Donati.