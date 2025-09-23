Seguici su
CiclismoStrada

Mondiali ciclismo femminile 2025: la startlist e le convocate di tutte le Nazionali per la prova in linea élite femminile

Pubblicato

11 minuti fa

il

Per approfondire:
Ciclismo femminile generica
Ciclismo femminile generica / LaPresse

Dopo la cronometro individuale di domenica 21, ora le atlete della categoria donne élite impegnate ai Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada potranno concentrarsi sulla prova in linea, che si disputerà sabato prossimo, 27 settembre, a Kigali, in Ruanda.

Soltanto alcune delle Nazionali partecipanti hanno già svelato i nomi delle rispettive convocate e, di conseguenza, le partenti nella prova in linea, ma l’elenco non è ancora definitivo e potrà subire variazioni fino a 24 ore prima del via: l’Italia ha già scelto le proprie rappresentanti.

Dopo aver partecipato alla prova contro il tempo, ci sarà un nuovo impegno per Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel, le quali nella gara in linea saranno coadiuvate da Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Elisa Longo Borghini, Barbara Malcotti e Silvia Persico.

LE CONVOCATE DI TUTTE LE NAZIONALI (DONNE ÉLITE)

PROVA IN LINEA

Italia
BARALE Francesca
GASPARRINI Eleonora Camilla
LONGO BORGHINI Elisa
MALCOTTI Barbara
PALADIN Soraya
PERSICO Silvia
TRINCA COLONEL Monica

Afghanistan
HASHIMI Yulduz

Australia
CHAPMAN Brodie
HANSON Lauretta
MANLY Alexandra
ROSEMAN-GANNON Ruby
SPRATT Amanda

Austria
SCHREMPF Carina

Belgio
GOOSSENS Marthe
MEERT Marieke
VAN DE VELDE Julie
VANPACHTENBEKE Margot

Benin
KPOVIHOUEDE Raimatou
AHOUISSOU Hermionne

Botswana
KONO Lobopo

Canada
BARIL Olivia
FORTIN Emilie
GONTOVA Nadia
JACKSON Alison
MILETTE Laury
VALLIERES Magdeleine

Cina
ZENG Luyao
ZHANG Hao

Colombia
PATIÑO Paula
PEÑUELA Diana

Comore
NAJMA Najma

Danimarca
LUDWIG Cecilie Uttrup
ANDERSON Solbjørk Minke

Etiopia
REDA Haftu Eyerusalem
ABRHA Fkadu Brhan
WATANGO Serkalen Taye

Francia
CURINIER Léa
FERRAND-PRÉVOT Pauline
KERBAOL Cédrine
LABOUS Juliette
LE NET Marie
MUZIC Évita
SQUIBAN Maeva

Germania
LIPPERT Liane
BAUERNFEIND Ricarda
KOCH Franziska
NIEDERMAIER Antonia

Grecia
FASOI Varvara

Guatemala
SOTO Jasmin Gabriela
LEE Cynthia Eugenia
RODRIGUEZ Bridggett Lucer

Guinea
BANGOURA Mamadama

Guinea-Bissau
IÉ Dodo Humberto

Hong Kong Cina
LEUNG Wing Yee

Ungheria
VAS Blanka

Kazakistan
OSSIM Akpeiil
POTAPOVA Faina

Kenya
KIPLAGAT Monica Jelimo
DEBE Nancy
MASIGA Kendra

Mauritius
DE MARIGNY-LAGESSE Lucie
LE COURT PIENAAR Kimberley
HALBWACHS Aurelie

Messico
HINOJOSA Romina

Paesi Bassi
VOLLERING Demi
VAN DER BREGGEN Anna
VAN ANROOIJ Shirin
ROOIJAKKERS Pauliena
DE VRIES Femke14h
KASTELIJN Yara

Nuova Zelanda
FISHER-BLACK Niamh
WYLLIE Ella

Norvegia
HAUGSET Sigrid Ytterhus
AALERUD Katrine

Polonia
NIEWIADOMA Kasia
LACH Marta
PEREKITKO Karolina

Ruanda
IRAKOZE NEZA Violette
INGABIRE Diane
NIRERE Xaverine
NZAYISENGA Valentine

Senegal
NDIAYE Anta

Slovenia
ŽIGART Urška

Sudafrica
MOOLMAN Ashleigh
LE ROUX Maude
GROVE S’annara
KEEP Tiffany

Spagna
GARCÍA Mavi
BENITO Mireia
MARTÍN Sara
SANTESTEBAN Ane
OSTOLAZA Usoa
GONZÁLEZ Alicia

Svezia
ANDERSSON Caroline

Svizzera
CALUORI Ginia
REUSSER Marlen
CHABBEY Elise
LIECHTI Jasmin
RÜEGG Noemi

Tanzania
ABDULLAH Asger Jamila

Trinidad & Tobago
CAMPBELL Teniel

Uganda
TRINITAH Namukasa

Stati Uniti
DYGERT Chloé
EDWARDS Ruth

Ucraina
BIRIUKOVA Yuliia
KULYNYCH Olha

Uzbekistan
KUSKOVA Yanina

Venezuela
CHACÓN Lilibeth

Atlete Individuali Neutrali
FROLOVA Natalia

