Dove giocano i Campioni del Mondo di volley? I club degli azzurri: Romanò e Rychlicki lasciano l’Italia

Dove giocheranno i Campioni del Mondo nella stagione per club che incomincerà tra poche settimane? Una domanda che avrà stuzzicato diversi appassionati dopo che l’Italia ha conquistato il titolo iridato a Manila sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 in una memorabile finale. Dove vedremo all’opera gli azzuri durante l’inverno? Quali colori difenderanno tra campionato, Champions League e competizioni varie? Bisognerà prestare parecchia attenzione perché durante il mercato ci sono stati diversi cambi di casacca.

I due opposti lasceranno il campionato italiano e così la Superlega sarà priva di Yuri Romanò e Kamil Ryhlicki, che hanno deciso di trasferirsi rispettivamente in Russia (al Fakel Novy Urengoy) e in Polonia (allo ZAKSA Kedzierzyn Kozle). Piacenza e Trento perderanno i loro terminali offensivi: per il miglior bomber della rassegna iridata si tratterà di un’esperienza importante all’estero, tra l’altro dopo essere diventato papà da pochi mesi; per il talento di origini polacco-lussemburghesi ci sarà l’occasione di militare in un club glorioso.

Due trasferimenti all’interno della Superlega: lo schiacciatore Luca Porro, che si è fatto apprezzare da subentrato durante la rassegna iridata, passerà da Padova a Modena; il libero Domenico Pace, riserva di Fabio Balaso, si sposterà da Cisterna a Piacenza. Per gli altri azzurri le carriere continueranno nei club con cui hanno giocato nell’ultima stagione: i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli saranno a Perugia e a Trento; gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo proseguiranno a Trento e Civitanova.

Il martello Francesco Sani, fondamentale con due ace nella semifinale contro la Polonia, continuerà a crescere a Verona. Il centrale Simone Anzani sarà un riferimento a Modena, a Civitanova giocheranno il centrale Giovanni Gargiulo e il libero Fabio Balaso, a Perugia ci sarà spazio per il centrale Roberto Russo e Gianluca Galassi militerà a Piacenza.

DOVE GIOCANO I CAMPIONI DEL MONDO

PALLEGGIATRICI: Simone Giannelli (Perugia); Riccardo Sbertoli (Trento)

OPPOSTI: Yuri Romanò (Fakel Novy Urengoy, Russia: nuova squadra, da Piacenza); Kamil Rychlicki (ZAKSA Kedzierzyn Kozle, Polonia: nuova squadra, da Trento)

SCHIACCIATRICI: Alessandro Michieletto (Trento); Mattia Bottolo (Civitanova); Luca Porro (Modena: nuova squadra, da Padova); Francesco Sani (Verona)

CENTRALI: Simone Anzani (Modena); Giovanni Gargiulo (Civitanova); Roberto Russo (Perugia); Gianluca Galassi (Piacenza).

LIBERI: Fabio Balaso (Civitanova); Domenico Pace (Piacenza: nuova squadra, da Cisterna)