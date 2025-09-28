Italia campione del mondo di volley con uomini e donne nello stesso anno! Non accadeva da 65 anni…

L’Italia è padrona del volley internazionale: nel giro di tre settimane le nostre Nazionali si sono laureate Campionesse del Mondo, conquistando il titolo iridato in maniera nitida. Lo scorso 7 settembre le ragazze del CT Julio Velasco si erano imposte a Bangkok (Thailandia), sconfiggendo la Turchia per 3-2 al termine di una partita epica, dopo che il giorno prima avevano battuto il Brasile al tie-break in un confronto leggendario. Oggi, domenica 28 settembre, sono stati i ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno fatto festa a Manila (Filippine), regolando la Bulgaria per 3-1 dopo il roboante 3-0 inflitto alla Polonia.

Sul fronte femminile si è tornati ad alzare le braccia al cielo a 23 anni di distanza dalla prima e ultima affermazione, mentre tra gli uomini si è difeso il titolo conquistato tre anni fa e si è firmato il quinto successo iridato (i primi tre portano la firma della Generazione dei Fenomeni nel 1990, 1994, 1998). Velasco sedeva sulla panchina tricolore in occasione delle prime due apoteosi e quest’anno ha fatto festa con le donne, De Giorgi ha messo la propria firma su tutte le gioie maschili (tre da allenatore e due da Commissario Tecnico).

Il Bel Paese è dunque contemporaneamente Campione del Mondo di volley con uomini e donne, impresa davvero rarissima nella storia della pallavolo internazionale: l’ultima volta era successa addirittura 65 anni fa! Nel 1960, infatti, l’Unione Sovietica festeggiò con entrambi i sessi in Brasile. L’impresa era riuscita sempre all’URSS nel 1952, esultando di fronte al proprio pubblico. L’Italia succede così in questa straordinaria doppietta a un’autentica corazzata che ha scritto la storia di questa disciplina.