Definito il tabellone di Jannik Sinner a Shanghai: gli avversari turno per turno, Alcaraz attende in finale

Jannik Sinner esordirà direttamente al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 1° al 12 ottobre. Il numero 2 del mondo gode infatti di un bye e scenderà in campo per affrontare il vincente della sfida tra il tedesco Daniel Altmaier (numero 49 del ranking ATP) e un qualificato. Ostacolo tutt’altro che insormontabile, mentre il compito sarà un po’ più difficile al terzo turno, visto che potrebbe trovarsi di fronte o l’olandese Tallon Griekspoor (numero 31, già battuto in passato) o lo statunitense Jenson Brooksby (numero 57).

L’ottavo di finale si preannuncia già insidioso, perché potrebbe trovarsi di fronte il kazako Alexander Bublik, colui che lo sconfisse negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle, anche se poi il fuoriclasse altoatesino si rifece agli ottavi degli US Open. In alternativa al numero 17 ci potrebbe essere il ceco Tomas Machac, numero 22 contro cui l’azzurro ha avuto la meglio nei due precedenti disputati lo scorso anno (quarti del Masters 1000 di Miami e semifinale proprio a Shanghai).

L’asticella si alzerebbe in un potenziale quarto di finale, visto che dall’altra parte della rete potrebbero esserci o lo statunitense Taylor Fritz (numero 4) o il danese Holger Rune (11): 4-1 nei precedenti con l’americano, tra cui l’atto conclusivo delle ATP Finals e la finale degli US Open nella passata stagione; 3-2 con il danese, l’ultimo agli ottavi dei trionfali Australian Open 2025 (le sconfitte risalgono alle semifinali di Sofia e Montecarlo tra il 2022 e il 2023). Potrebbero mettere il bastone tra le ruote i francesi Giovanni Mpetshi Perricard e Ugo Humbert, ma le due teste di serie sono in predicato di affrontarsi agli ottavi per meritarsi Sinner.

La semifinale sarebbe durissima, magari contro il serbo Novak Djokovic (numero 5 del mondo), battuto negli ultimi cinque precedenti: le semifinali di Wimbledon e del Roland Garros di quest’anno, la finale di Shanghai dell’anno scorso, la semifinale degli Australian Open 2024 e la semifinale di Coppa Davis nel 2023. Sul cammino del balcanico ci saranno Marin Cilic o Corentin Moutet, Frances Tiafoe o Lorenzo Sonego, Andrey Rublev o Flavio Cobolli, Casper Ruud o Ben Shelton (ammesso che giochi) o Francisco Cerundolo (ma attenzione a Matteo Berrettini).

L’eventuale incrocio con Carlos Alcaraz sarebbe solo in finale, lo spagnolo potrebbe affrontare il tedesco Alexander Zverev o Lorenzo Musetti in semifinale dopo un potenziale quarto con uno tra l’australiano Alex de Minaur, lo statunitense Brandon Nakashima, il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Karen Khachanov e un ottavo contro il russo Daniil Medvedev o Matteo Arnaldi. Nei fatti il cammino del numero 1 del mondo appare un po’ più semplice.

POSSIBILE TABELLONE SINNER ATP SHANGHAI

Primo turno: bye.

Secondo turno: vincente Altmaier vs qualificato

Terzo turno: Griekspoor/Brooksby

Ottavi di finale: Bublik/Machac

Quarti di finale: Fritz/Rune

Semifinale: Djokovic/Ruud/Cobolli/Rublev/Shelton

Finale: Alcaraz/Zverev/Musetti