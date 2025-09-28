LIVE Sinner-Marozsan, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: attenzione all’ostico magiaro che sconfisse Alcaraz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e l’ungherese Fabian Marozsan. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nella passata stagione si impose in tre parziali agli ottavi sull’erba di Halle. Il vincente della sfida troverà in semifinale uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il ceco Jakub Mensik.

Sinner, ventiquattrenne altoatesino, arriva a questo appuntamento dopo aver smaltito la delusione della sconfitta in finale agli US Open. Smarrita la prima casella del ranking ATP l’italiano ha in mente i suoi obiettivi futuri senza l’ossessione di ritrovare velocemente la vetta. All’esordio ha superato in scioltezza il veterano croato Cilic per poi concedere un set al francese Atmane.

Dal canto suo Marozsan, venticinquenne di Budapest, si presenta alla sfida con il numero due del mondo senza aver ceduto set nei precedenti turni contro i francesi Bonzi e Muller. Il magiaro, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque grazie al suo tennis vario e mai banale. Lo dimostra la vittoria datata maggio 2023 quando a Roma sorprese gli appassionati superando in due parziali nientemeno che Carlos Alcaraz.

Il quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 5.00 italiane ed inizierà dopo Andreeva-Bouzas Maneiro e De Minaur-Mensik. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!