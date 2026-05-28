Il punteggio di Jannik Sinner prima del malore: vittoria a un passo, poi il crollo al Roland Garros e l’eliminazione

Jannik Sinner era a un passo dal vincere il match di secondo turno del Roland Garros contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il numero 1 del mondo aveva infatti dominato i primi due set (6-3, 6-2) e si trovava in vantaggio per 5-1 nella terza frazione, ma in quel frangente il caldo si è fatto sentire e il fuoriclasse altoatesino ha iniziato ad accusare un malore fisico.

Cerundolo accorcia sul 2-5, ma il 24enne va al servizio per chiudere i conti: si tocca il ginocchio destro e poi non mette a segno nemmeno un punto sul suo turno in battuta, con tanto di diritto in rete e voléee di rovescio sbagliata, seguiti da un doppio fallo. Un parziale di 12-0 permette al sudamericano di recuperare un altro break (5-4). Sinner va di nuovo al servizio, non mette a segno punti fino allo 0-40 e al giudice di sedia dice: “Mi sento disidratato”.

L’azzurro confessa al fisioterapista di non sentirsi bene e che gli veniva da vomitare, entrando poi negli spogliatoi grazie a un toilet break. Rientra in campo dopo cinque minuti, viene agganciato sul 5-5 e non ci sarà più partita: 14 giochi a 2 in favore di Cerundolo, che vince la partita per 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 e viene promosso al terzo turno, mentre il grande favorito della vigilia viene eliminato prematuramente. Caldo, crampi, altri problematiche? Bisognerà aspettare.