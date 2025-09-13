Coppa Davis 2025: Zeballos e Molteni regalano all’Argentina le Final 8

Si chiude già con il doppio il confronto di 2° turno di Coppa Davis 2025 tra Paesi Bassi e Argentina. Sono i sudamericani a portare a casa il successo: merito di Horacio Zeballos e Andres Molteni, che battono Sander Arends e Botic van de Zandschulp (inserito al posto di Sem Verbeek) per 6-3 7-5 e rafforzando in modo definitivo, dunque, il 2-0 costruito ieri da Tomas Martin Etcheverry e Francisco Cerundolo.

Per il team olandese, in sostanza, neanche un set vinto con il tie ancora in piedi, anche se tutte le parti in causa hanno mostrato di saper lottare. Anche se, in questo doppio, dopo cinque game non forieri di chissà quale emozione sono gli argentini a conquistare il primo e unico break del parziale d’apertura, non lasciando poi praticamente niente al servizio (quando prima, invece, delle difficoltà c’erano state).

Passato questo 6-3, il set successivo è quello dei rimpianti per il duo orange (e per il pubblico accorso a Groningen). Dopo aver salvato quattro palle break tra primo e quinto gioco, van de Zandschulp e Arends riescono a strappare un bel game in risposta per il 4-2, salendo sul 5-2, ma non riuscendo a concretizzare sul 5-4 nonostante cinque set point. Riequilibrata la situazione alla quarta palla break, sono Gonzalez e Molteni a salire sul 6-5 e poi, annullata una palla break, a chiudere 7-5.

L’Argentina cercherà così di arrivare a raggiungere la sua sesta finale di Davis, la prima dall’ingresso del nuovo format. Le altre cinque sono arrivate nel 1981, 2006, 2008, 2011 e 2016. Solo quest’ultima è stata vinta: nelle altre tre occasioni ci si misero di mezzo gli USA (anzi, McEnroe quasi da solo contro Vilas e Clerc), Russia e due volte Spagna (una con Nadal, l’altra senza). Il 2016 fu l’anno della rimonta in Croazia.