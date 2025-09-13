Coppa Davis 2025, USA e Cechia pareggiano dopo la prima giornata. Vittorie di Lehecka e Fritz

Una delle sfide più attese nel secondo turno dei Qualifiers di Coppa Davis è senza alcun dubbio quella che si sta disputando a Delray Beach tra i padroni di casa degli Stati Uniti e la Cechia. Dopo la prima giornata la situazione è in parità, grazie alle vittorie in singolare di Jiri Lehecka e di Taylor Fritz. Dunque totale equilibrio in vista della seconda giornata, che comincerà con il doppio, che potrebbe indirizzare in maniera decisiva l’esito di questo scontro.

Nel primo singolare sono scesi in campo Jiri Lehecka e Francis Tiafoe ed il numero sedici del mondo, reduce dai quarti di finale agli US Open, ha piegato in due set lo statunitense con un perentorio 6-3 6-2 in appena un’ora e diciotto minuti di gioco. Un match dominato da Lehecka, ch che non ha concesso nemmeno una palla break all’avversario.

Cechia dunque avanti 1-0 dopo il primo singolare, ma gli Stati Uniti per questa sfida possono contare su Taylor Fritz. Il numero uno americano è sceso in campo con tanta pressione, ma non ha sbagliato nulla, superando Jakub Mensik in due set per 6-4 6-3 in un’ora e quarantuno minuti di gioco. Nel primo set, dopo uno scambio di break iniziali, è decisivo quello ottenuto da Fritz nel settimo gioco, mentre nel secondo parziale lo statunitense allunga sul 4-1 con il doppio break e chiude poi sul 6-3.

Il doppio, come detto, è potenzialmente decisivo. Gli Stati Uniti presentano la solidissima coppia composta da Austin Krajicek e Rajeev Ram, che sono favoriti contro quella ceca formata da Tomas Machac e Adam Pavlasek. Successivamente toccherà al singolare tra i due numeri uno (Fritz contro Lehecka) ed in caso servisse poi l’ultimo singolare tra Tiafoe e Mensik, anche se potrebbero esserci dei cambi, con Opelka e Machac pronti a subentare.