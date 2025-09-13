Coppa Davis 2025, la Germania si qualifica per le finali di Bologna. Krawietz/Puetz firmano il 3-0 al Giappone

La prima squadra a staccare il biglietto per le Final Eight di Coppa Davis a Bologna è la Germania. La squadra tedesca, seppur priva di Alexander Zverev, chiude la trasferta in Giappone con un perentorio 3-0. Dopo i successi in singolare ieri di Jan-Lennard Struff e Yannick Hanfmann, nella mattinata italiana è stato il forte doppio Krawietz/Puetz a mettere il sigillo sulla vittoria.

Tutto come da pronostico nel doppio odierno con Kevin Krawietz e Tim Puetz che hanno superato in due set la coppia giapponese composta da Yosuke Watanuki e Takeru Yuzuki. I tedeschi si sono imposti con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantanove di gioco, recuperando anche un break di svantaggio in un secondo set che si era improvvisamente complicato.

La situazione sul cemento di Tokyo si era già messa bene ieri per la Germania grazie ad una strepitosa prima giornata. Nel primo singolare era arrivata la soffertissima ed importantissima di Struff contro Yoshihito Nishioka, con il tedesco che si è imposto dopo una durissima battaglia in tre set per 6-4 6-7 6-4. Successivamente è stato Hanfmann a mettere il punto del 2-0, battendo con un duplice 6-3 Shintaro Mochizuki.

Dunque la Germania si qualifica per Bologna e sicuramente la squadra tedesca sarà molto pericolosa alle Final Eight, soprattutto se Alexander Zverev dovesse essere presente. Con il numero tre del mondo, un singolarista comunque solido sul veloce come Struff ed un doppio di questo calibro, la Germania può anche ambire alla conquista della Coppa Davis.