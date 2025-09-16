Coppa Davis 2025: Italia e Germania già teste di serie, attesa per scoprire le altre due

Il sorteggio della Coppa Davis 2025, almeno per quanto riguarda le Final 8 di Bologna, è previsto per domani a mezzogiorno in quel di Bologna. Per l’Italia c’è una buona notizia, ed è anche abbastanza ovvia visto il rendimento degli ultimi anni: sarà la prima testa di serie. Non perché ospita, ma per rendimento.

L’unica certezza, in questa situazione, è la Germania che sarà seconda testa di serie, da numero 4 del ranking ITF e forte dell’assenza tanto dell’Australia quanto dei Paesi Bassi. Per il resto c’è tanta incertezza, anche legata al fatto che l’ITF deve ancora pubblicare il secondo aggiornamento della sua classifica (attualmente ferma al 3 febbraio).

Per le teste di serie si utilizzano i risultati degli ultimi 4 anni a peso decrescente, in stile OWGR del golf (che è biennale). In attesa dell’aggiornamento, è probabile, ma non ancora certo, che la Spagna sia tra le altre due teste di serie, con la Francia ad accompagnarla. In questo caso le avversarie delle due citate potrebbero essere solo (e vale lo stesso per Italia e Germania) Argentina, Belgio, Austria e Cechia, ma c’è da attendere ancora l’ufficialità dalla Federazione internazionale. Che potrebbe riguardare chiunque tranne, per ragioni di classifica, gli austriaci.

Certo, l’Austria è la squadra che partiva da più indietro nella situazione, anche considerando che dalla fine dei giorni migliori di Dominic Thiem non ha potuto trovare un grande ricambio. Questo, però, non deve troppo ingannare: molti la vorrebbero, ma soprattutto Filip Misolic ha mostrato lampi di ottimo gioco durante l’anno.