Tutte le qualificate per le Finals di Coppa Davis 2025: la Spagna avrà Alcaraz?

Dopo due turni di Qualifiers spalmati su oltre sette mesi, si è delineato finalmente il quadro delle squadre che faranno compagnia all’Italia nelle Finals di Coppa Davis 2025. A Bologna, sede della fase finale della massima competizione tennistica maschile per nazionali, si preannuncia grande spettacolo dal 18 al 23 novembre per l’assegnazione della mitica Insalatiera.

Gli Azzurri, campioni del mondo a Malaga sia nel 2023 che nel 2024, erano già qualificati automaticamente alla Final Eight bolognese e aspettavano l’esito dei Qualifiers per capire quali sarebbero stati i loro possibili avversari. I primi due turni hanno riservato diversi colpi di scena, estromettendo dalla Road to Bologna alcune potenziali candidate al titolo come gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia.

L’obiettivo Finals è stato raggiunto questo weekend da Argentina, Austria, Belgio, Francia, Germania, Cechia e Spagna. Ovviamente molto dipenderà da eventuali forfait di big reduci magari dalle ATP Finals di Torino al termine di una stagione particolarmente impegnativa, infatti non è così scontata per esempio la presenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Le speranze dell’Italia e della formazione spagnola sono legate inevitabilmente alla possibilità di schierare i rispettivi n.1, mentre per quanto riguarda le altre compagini c’è grande equilibrio. Attenzione all’ipotetico binomio tedesco Zverev-Struff, molto temibili soprattutto sul cemento indoor, ma anche al collaudato terzetto ceco Lehecka-Machac-Mensik. Il sorteggio del tabellone andrà in scena mercoledì 17 settembre, e nei prossimi giorni verranno ufficializzate le quattro teste di serie.

PARTECIPANTI FINALS COPPA DAVIS 2025

ITALIA (Paese ospitante e campione in carica)

Argentina

Austria

Belgio

Francia

Germania

Cechia

Spagna