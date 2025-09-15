Sorteggio Finals Coppa Davis 2025: orario, programma, qualificate

Definite le 8 partecipanti alle Finals di Coppa Davis 2025, è ora di attendere il sorteggio del tabellone, che verrà definito mercoledì 17 settembre, probabilmente alle ore 12.00, a Bologna (orario da confermare): le qualificate sono Italia (detentrice del titolo e Paese ospitante), Germania, Francia, Spagna, Cechia, Argentina, Belgio ed Austria.

In base al ranking, che verrà rilasciato prima del sorteggio, verranno definite le 4 teste di serie, che affronteranno ai quarti una delle altre quattro formazioni non inserite tra le teste di serie. La prima e la seconda Nazione del seeding potranno scontrarsi solo in finale, e potranno eventualmente incontrare la terza o la quarta in semifinale.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Mercoledì 17 settembre

Ore 12.00 (orario da confermare): sorteggio tabellone Finals a Bologna

SQUADRE QUALIFICATE

Italia (detentrice del titolo e Paese ospitante)

Germania

Francia

Spagna

Cechia

Argentina

Belgio

Austria