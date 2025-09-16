Tennis
Chi troverà Matteo Berrettini nell’ATP di Stoccolma? Entry-list di buon livello, ma nessun top10
Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono i due italiani iscritti al torneo ATP 250 di Stoccolma, in Svezia, dal 13 al 19 ottobre: nei Nordic Open 2025 di tennis gli azzurri, stando alla classifica attuale, non sarebbero teste di serie, ma a definire il seeding sarà il ranking rilasciato dopo i tornei di Tokyo e Pechino di fine settembre.
Non ci sono, tra gli iscritti, tennisti attualmente presenti nella top ten del ranking ATP, ma il livello medio è comunque alto, dato che sono in top 20 sia il norvegese Casper Ruud che lo statunitense Tommy Paul, mentre allargando il riscontro alla top 30, saranno al via anche il francese Ugo Humbert, il canadese Denis Shapovalov ed il bulgaro Grigor Dimitrov.
A precedere, attualmente, gli azzurri in classifica sono anche il neerlandese Tallon Griekspoor, il britannico Cameron Norrie, il transalpino Alexandre Muller, l’australiano Alexei Popyrin e l’argentino Camilo Ugo Carabelli, mentre tra i due azzurri si frappone il serbo Miomir Kecmanovic. Completano la lista dei partenti il magiaro Marton Fucsovics, il croato Marin Cilic, il polacco Kamil Majchrzak, l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il norvegese Nicolai Budkov Kjaer.
ENTRY LIST ATP 250 STOCCOLMA 2025
Casper Ruud
Tommy Paul
Ugo Humbert
Denis Shapovalov
Grigor Dimitrov
Tallon Griekspoor
Cameron Norrie
Alexandre Muller
Alexei Popyrin
Camilo Ugo Carabelli
Lorenzo Sonego
Miomir Kecmanovic
Matteo Berrettini
Marton Fucsovics
Marin Cilic
Kamil Majchrzak
Tomas Martin Etcheverry
Nicolai Budkov Kjaer