Matteo Berrettini iscritto all’ATP 250 di Stoccolma

In vista della volata finale del 2025, Matteo Berrettini mette nel mirino l’ATP 250 di Stoccolma: torneo, giunto alla sua 56esima edizione, che si terrà nella capitale svedese dal 13 al 19 ottobre prossimi.

Per il tennista romano, che in questi giorni sarà impegnato ad Hangzhou, in uno dei tornei asiatici in programma in questa fase del calendario internazionale, c’è quindi la possibilità di provare a dare continuità al suo gioco e alla sua forma fisica puntando in maniera decisa verso le Finals di Coppa Davis e il 2026.

“Non vedo davvero l’ora – ha dichiarato Berrettini – di tornare a Stoccolma e di giocare di nuovo questo torneo. L’anno scorso ho vissuto un’atmosfera fantastica alla Kungliga Tennishallen e sono impaziente di ritrovare il pubblico svedese un’altra volta”.

In Svezia saranno tanti i giocatori importanti in campo: da Casper Ruud a Tommy Paul, campione uscente del torneo, passando per Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov. In “Casa Italia” oltre a Berrettini, in tabellone ci sarà anche Lorenzo Sonego.