Ciclismo su pista, Lotte Kopecky rischia di saltare i Mondiali. Grave infortunio per la belga
La stagione di Lotte Kopecky subisce un brusco stop dopo la caduta avvenuta durante la terza tappa del Tour de l’Ardèche. Nonostante il dolore, inizialmente la belga non sembrava aver riportato conseguenze gravi e il ritiro dalla corsa era apparso quasi più una misura precauzionale.
Invece dopo ulteriori accertamenti, gli esami hanno evidenziato una frattura vertebrale per la stella della SD Worx-Protime. La squadra non ha ancora comunicato tempistiche precise per il rientro, che potranno essere stabilite solo valutando il decorso della frattura nelle prossime settimane.
Dunque uno stop sicuramente più lungo del previsto per la belga che aveva comunque già programmato di non difendere la propria maglia iridata ai prossimi Mondiali su strada in Ruanda, appuntamento che avrebbe dovuto saltare sicuramente per l’infortunio.
L’obiettivo di Kopecky erano soprattutto i Mondiali di ciclismo su pista in programma a Santiago del Cile 2025 dal 22 al 26 ottobre. Questo infortunio chiaramente mette a rischio la presenza della campionessa belga, che anche in caso di partecipazione non potrà essere al 100% della forma.