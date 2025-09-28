Mondiali ciclismo 2025: confusione con i cambi bici per Evenepoel. Il meccanico: “Non c’erano problemi”

Il Mondiale di Kigali ha regalato a Remco Evenepoel l’argento, alle spalle di un Tadej Pogacar inarrivabile. Il belga, dopo il trionfo nella cronometro, puntava con decisione alla doppietta iridata, ma la sua corsa in linea è stata segnata da diversi episodi che lo hanno costretto ad accontentarsi del secondo posto. Una giornata amara per il campione olimpico, che si è dovuto arrendere sia alla superiorità dello sloveno sia alla sfortuna.

Nel dopo gara Evenepoel non ha nascosto la sua delusione: “Ero qui per cercare di fare la doppietta dopo la crono, mi sentivo bene ma oggi il destino mi ha dato un risultato differente. Ho dovuto cambiare la bici per la prima volta perché prima del Monte Kigali ho forato e la mia sella è scesa. Ho corso con i crampi alle gambe poiché la mia posizione era diversa. Quando Tadej ha attaccato ho provato a seguirlo, ma i crampi non me l’hanno permesso”. Il belga ha poi raccontato di aver cambiato più volte bici senza però riuscire a risolvere i problemi, arrivando al traguardo in condizioni non ottimali.

A fare chiarezza, almeno in parte, è arrivata la voce del suo meccanico Dario Kloeck, che ha fornito una versione diversa: “Abbiamo misurato tre volte la sua bici, la sella era alla stessa altezza delle altre. In verità la sella della sua prima bici si è rotta perché Remco è finito in una buca poco prima del Mont Kigali. Ha corso a lungo con una bici rotta, si è rotto il morsetto che la reggeva e la sella si è inclinata verso il basso. Non c’era niente da fare”.

Un giallo tecnico che lascia qualche dubbio sulle comunicazioni tra corridore e ammiraglia e che ha probabilmente tolto ad Evenepoel le energie necessarie per contrastare Pogacar. La sfida per fortuna di Evenepoel si riproporrà tra qualche giorno agli Europei in Francia.