Calendario Masters 1000 Shanghai 2025: orari dal 1° turno alla finale, tv, programma, streaming

15 minuti fa

Jannik Sinner / IPA Sport

L’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 di tennis si giocherà nella città cinese da lunedì 29 settembre fino a domenica 12 ottobre. Le qualificazioni si disputeranno da lunedì 29 a martedì 30 settembre, mentre i tabelloni principali andranno in scena da mercoledì 1 a domenica 12 ottobre.

Sarà possibile seguire il torneo in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale dei principali match della manifestazione, nonché tutti quelli degli italiani impegnati.

CALENDARIO ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025

Qualificazioni: lunedì 29 e martedì 30 settembre.

Primo turno: mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre.

Secondo turno: venerdì 3 e sabato 4 ottobre.

Terzo turno: domenica 5 e lunedì 6 ottobre.

Ottavi di finale: martedì 7 e mercoledì 8 ottobre.

Quarti di finale: giovedì 9 e venerdì 10 ottobre.

Semifinali: sabato 11 ottobre.

Finale: domenica 12 ottobre.

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

