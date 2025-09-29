Sport in tvTennis
Calendario Masters 1000 Shanghai 2025: orari dal 1° turno alla finale, tv, programma, streaming
L’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 di tennis si giocherà nella città cinese da lunedì 29 settembre fino a domenica 12 ottobre. Le qualificazioni si disputeranno da lunedì 29 a martedì 30 settembre, mentre i tabelloni principali andranno in scena da mercoledì 1 a domenica 12 ottobre.
Sarà possibile seguire il torneo in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale dei principali match della manifestazione, nonché tutti quelli degli italiani impegnati.
CALENDARIO ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025
Qualificazioni: lunedì 29 e martedì 30 settembre.
Primo turno: mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre.
Secondo turno: venerdì 3 e sabato 4 ottobre.
Terzo turno: domenica 5 e lunedì 6 ottobre.
Ottavi di finale: martedì 7 e mercoledì 8 ottobre.
Quarti di finale: giovedì 9 e venerdì 10 ottobre.
Semifinali: sabato 11 ottobre.
Finale: domenica 12 ottobre.
PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport.
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.