A che ora Sinner-Marozsan oggi, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner è atteso dai quarti di finale all’ATP 500 di Pechino, evento che non fa mistero di voler vincere, ma anche di voler utilizzare per capire quali variazioni al gioco implementare. Dall’altra parte della rete l’ungherese Fabian Marozsan, giocatore interessante sotto vari punti di vista.

Il magiaro ha iniziato con i Masters 1000 in modo paradossale: vinceva più partite a quel livello che altrove, e ne fece le spese anche Alcaraz. Adesso la sua carriera si attesta al numero 57 del mondo, ed è comunque di un valido livello. Un unico confronto tra i due, a Halle nel 2024 a livello di 2° turno. Ed è noto perché Sinner giocò il secondo dei suoi “colpi a rotolare” nel torneo tedesco, una sequenza iniziata due giorni prima con Griekspoor e diventata iconica.

Il match tra Jannik Sinner e Fabian Marozsan sarà il terzo sul Capital Group Diamond Stadium, con programma che inizia alle 5:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-MAROZSAN, ATP PECHINO 2025 OGGI

Lunedì 29 settembre

Capital Group Diamond Stadium

Ore 5:00 Andreeva [4]-Bouzas Maneiro (ESP) – 3° turno WTA 1000

NP Ore 7:00 de Minaur (AUS) [3]-Mensik (CZE) [7] – Quarti ATP 500

A seguire Sinner (ITA) [1]-Marozsan (HUN) – Quarti ATP 500 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-MAROZSAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport