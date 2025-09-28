ATP Tokyo 2025, Alcaraz in semifinale con Ruud. Derby americano tra Fritz e Brooksby

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 500 di Tokyo. Continua il cammino di Carlos Alcaraz sul cemento giapponese, con lo spagnolo che ha sconfitto abbastanza agevolmente l’americano Brandon Nakashima con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Prestazione eccellente del numero uno del mondo, che non ha concesso palle break e ha vinto oltre l’80% dei punti sia con la prima sia con la seconda di servizio.

Alcaraz se la vedrà adesso con Casper Ruud, testa di serie numero quattro. Il norvegese torna a giocare una semifinale quasi cinque mesi dopo l’ultima volta (Masters 1000 di Madrid) e ha raggiunto questo traguardo grazie alla perentoria vittoria in due set contro l’australiano Aleksander Vukic con il punteggio di 6-3 6-2 in neanche un’ora di gioco.

Ci sarà un derby americano nell’altra semifinale, visto che si affronteranno Taylor Fritz e Jenson Brooksby. Per Fritz è la seconda sfida con un connazionale, visto che nei quarti ha superato Sebastian Korda in tre set con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 dopo una battaglia di due ore e diciotto minuti di gioco.

Brooksby torna tra i primi sessanta della classifica mondiale grazie alla vittoria nei quarti contro Holger Rune. L’americano ha sconfitto il danese con un duplice 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. ottenendo uno dei successi migliori della sua stagione.

RISULTATI ATP TOKYO 2025

Fritz (Usa) b. Korda (Usa) 6-3 6-7 6-3

Brooksby (Usa) b. Rune (Den) 6-3 6-3

Ruud (Nor) b. Vukic (Aus) 6-3 6-2

Alcaraz (Esp) b. Nakashima (Usa) 6-2 6-4