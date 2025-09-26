Calcio femminile, Juventus e Roma si sfidano nella finale di Serie A Women’s Cup: in palio il 1° titolo della stagione

Sempre loro. Juventus e Roma si ritrovano nuovamente e in palio ci sarà il primo titolo della stagione 2025-2026. Eravamo rimasti a Como, teatro dell’atto conclusivo della Coppa Italia. Le bianconere, dopo aver festeggiato lo Scudetto, batterono piuttosto nettamente le giallorosse. Un 4-0 perentorio, con Cristiana Girelli autrice di una doppietta e riferimento in campo della formazione di Max Canzi.

Al ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia le capitoline vorranno riscattarsi, presentandosi con una formazione con tanti volti nuovi, tra cui quello della guida in panchina, ovvero Luca Rossettini. Le due compagini arrivano all’appuntamento, previsto domani alle 17.30 (diretta su Rai 2 e Sky Sport Calcio e in streaming su RaiPlay e NOW), in maniera convincente.

La Roma si è imposta 3-0 nel derby contro la Lazio, mettendo in mostra un ottimo gioco corale, mentre le bianconere sono reduci da un più sofferto 2-1 contro l’Inter. Siamo al 28° incrocio in tutte le competizioni, il sesto in una finale dopo le tre in Coppa Italia e le due in Supercoppa Italiana. Le bianconere hanno perso solo una delle cinque precedenti (in Supercoppa nel novembre 2022, ai calci di rigore) vincendo le altre quattro, inclusa la più recente del 17 maggio.

Da una parte, la Juve è la squadra che in questa Serie A Women’s Cup ha effettuato più recuperi offensivi (47); dall’altra, la formazione di Rossettini è quella che dopo tali recuperi ha registrato più tiri (15) e più gol (cinque); in generale, la squadra giallorossa (11) e quella bianconera (otto) vantano il migliore attacco nel torneo, nonché le migliori difese (due reti al passivo). Una sfida tra il meglio possibile.