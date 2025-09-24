Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Women’s Cup 2025: orario Finale, programma, streaming

Sabato 27 settembre (ore 17.30), allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, si assegnerà il primo titolo della stagione del calcio femminile italiano. Si parla della Serie A Women’s Cup, competizione lanciata quest’anno e a cui hanno preso parte le 12 squadre iscritte alla massima serie. Nella finale si affronteranno la Roma e le campionesse d’Italia della Juventus.

Le giallorosse si sono imposte piuttosto nettamente (3-0) nel derby contro la Lazio in semifinale. La norvegese Emilie Haavi, Alice Corelli e la canadese Evelyne Viens sono andate a segno e hanno deciso il confronto con le biancocelesti. Una grande prestazione per la formazione di Luca Rossettini, pronta a lanciare il guanto di sfida alle bianconere.

La Vecchia Signora ha avuto la meglio nel derby d’Italia contro l’Inter. Un incontro che ha visto sfidarsi la prima e la seconda classificata del campionato scorso. La formazione allenata da Max Canzi si è imposta 2-1 contro la Beneamata. Le realizzazioni della grande ex, Martina Cambiaghi, e di Eva Schatzer sono state decisive, rendendo vana la marcatura della belga Tessa Wullaert tra le fila nerazzurre.

La finale della Serie A Women’s Cup, competizione di calcio femminile lanciata quest’anno e a cui hanno preso parte le 12 squadre iscritte alla massima serie, andrà in scena sabato 27 settembre (ore 17.30) sul rettangolo di gioco dello stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. La trasmissione televisiva sarà garantita da Rai 2 HD, Sky Sport Calcio (202); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match.

FINALE SERIE A WOMEN’S CUP 2025

Sabato 27 settembre

Ore 17.30 Juventus vs Roma allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia – Diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Calcio (202)

PROGRAMMA FINALE SERIE A WOMEN’S CUP 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Calcio (202)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport