Calcio
Calcio femminile, la Roma domina la Lazio ed è la prima finalista della Serie A Women’s Cup
Allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia si rivela a senso unico il derby della Capitale, valevole per la prima semifinale della Serie A Women’s Cup 2025 di calcio femminile: la Roma schianta la Lazio per 3-0 ed approda all’ultimo atto, dove troverà la vincente di Juventus-Inter.
Nel primo tempo la Roma comanda a lungo il gioco ed a metà frazione riesce a sfondare: al 22′ Pilgrim serve
Haavi, che porta in vantaggio le giallorosse. Il forcing romanista non si placa, ed al tramonto della frazione arriva il raddoppio: al 42′ van Diemen assiste Corelli, la quale griffa il 2-0, score con il quale si va al riposo.
Nella ripresa i cambi proposti non sortiscono effetti per la Lazio, e così la Roma controlla abbastanza agevolmente il match, che non viene riaperto dalla biancocelesti. Al minuto 81, invece, sono le giallorosse a chiudere la partita: van Diemen fornisce ancora un assist vincente, questa volta a Viens, che firma la rete del definitivo 3-0.