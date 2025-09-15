Billie Jean King Cup 2025, il tabellone dell’Italia: chi affronterebbe nei turni successivi

Si riparte dal trionfo dello scorso anno a Malaga e dalla voglia di centrare uno storico bis. L’Italia inizia il suo cammino nella Final Eight di Billie Jean King Cup dalla sfida dei quarti di finale contro la Cina di domani. L’incontro si disputerà a Shenzhen, sede della manifestazione, e l’inizio del primo match è previsto alle ore 11:00 italiane.

In caso di successo contro la formazione asiatica, priva tra l’altro della leader Qinwen Zheng, le detentrici del titolo incrocerebbero nella semifinale di venerdì 19 la vincente del quarto Spagna-Ucraina. Le iberiche contano sull’ex Top 10 Paula Badosa e nel secondo singolare potrebbero preferire Jessica Bouzas Maneiro a Cristina Bucsa. Sul versante opposto scenderanno in campo la numero 13 WTA Elina Svitolina e Marta Kostyuk. In una sfida che sembra caratterizzata da notevole equilibrio, il doppio potrebbe risultare decisivo.

Dall’altra parte del tabellone la vincitrice del quarto USA-Kazakhstan potrebbe avere la strada in discesa per arrivare alla sfida per il titolo. Giova però ricordare che il campo può sempre sovvertire qualsiasi tipo di previsione. Le statunitensi presentano una squadra che conta sul tandem Jessica Pegula-Emma Navarro in singolare e sulla numero uno del mondo di doppio Taylor Townsend. Buona parte delle sorti della formazione kazaka dipende dalle prestazioni di Elena Rybakina; nel doppio il capitano Yuriy Schukin può schierare la specialista Anna Danilina.

Sembra, almeno teoricamente, aperto a qualsiasi tipo di risultato l’incrocio tra Giappone e Gran Bretagna. Le britanniche, accreditate della seconda testa di serie, dovrebbero affidarsi a Francesca Jones e Katie Boulter in singolare, mentre in doppio le prescelte sembrano essere Jodie Burrage e Sonay Kartal. Ay Sugiyama sembra intenzionata a schierare Moyuka Uchijima e Ena Shibahara nei due singolari.

TABELLONE BILLIE JEAN KING CUP 2025

Martedì 16 settembre

11:00 Q1 Italia-Cina

Mercoledì 17 settembre

11:00 Q2 Spagna-Ucraina

Giovedì 18 settembre

04:00 Q3 Kazakhstan-USA

11:00 Q4 Giappone-Gran Bretagna

Venerdì 19 settembre

11:00 S1 vinc. Q1-vinc. Q2

Sabato 20 settembre

11:00 S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Domenica 21 settembre

11:00 F1 vinc. S1-vinc. S2