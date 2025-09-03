Benetton Treviso: Calum MacRae “Puntiamo su identità del gruppo e meritocrazia”

La nuova stagione della Benetton Treviso inizia con un test dal fascino particolare. Sabato pomeriggio, alle ore 16:00 italiane, i Leoni voleranno a Londra per affrontare gli Harlequins, una delle realtà più blasonate del rugby inglese. Un debutto che, pur avendo il valore di un’amichevole, rappresenta un banco di prova significativo per misurare la condizione della squadra dopo un’estate di intensa preparazione fisica e tattica. Per coach Calum MacRae, al suo primo precampionato alla guida tecnica del gruppo, sarà l’occasione di osservare sul campo la risposta dei giocatori a settimane di lavoro serrato.

Intervistato ai microfoni di BenTV, l’allenatore scozzese ha espresso soddisfazione per l’approccio della rosa, rimarcando la serietà con cui i giocatori hanno affrontato la preparazione: “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto finora. La partita sarà un’opportunità concreta per i giovani e per chi ha seguito il primo blocco di lavoro estivo”. La sfida contro i Quins, dunque, non sarà soltanto un test di tenuta atletica, ma anche un’occasione di crescita collettiva, in particolare per i nuovi innesti e per chi ambisce a guadagnare spazio in vista della stagione di United Rugby Championship.

Dal punto di vista tecnico, MacRae non ha dubbi, la Benetton scenderà in campo per dare continuità ai principi di gioco assimilati in allenamento. “È essenziale riuscire a trasferire in partita quanto sviluppato nelle ultime settimane. Vogliamo esprimere la nostra identità sul campo”, ha dichiarato il coach, sottolineando come la prestazione, e non il risultato, resti il vero obiettivo di questa fase. Tuttavia, la necessità di testare nuove soluzioni tattiche e combinazioni tra i reparti renderà l’impegno tutt’altro che secondario.

Infine, un punto cruciale sarà la gestione del minutaggio, tema che MacRae ha affrontato con pragmatismo: “Il merito guiderà le nostre scelte. Vogliamo mettere pressione agli avversari fin da subito, ma anche sperimentare. La partita sarà l’occasione per valutare la profondità della rosa e l’inserimento dei nuovi”. In un contesto competitivo come quello europeo, la Benetton sa che la solidità del gruppo passa dalla capacità di dare spazio e responsabilità a tutti i giocatori. Londra sarà quindi il primo palcoscenico di una stagione che promette di mettere alla prova l’ambizione e la crescita dei Leoni.