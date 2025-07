Benetton Treviso: Ruzza “Siamo un gruppo ambizioso, vogliamo crescere ancora”

La stagione ovale italiana si è conclusa con i test match azzurri in Sudafrica e chi non c’era, ma ricaricava le batterie in vista di un nuovo intenso anno, era Federico Ruzza, seconda linea dell’Italia e della Benetton Treviso. E proprio Ruzza, insieme ai compagni non impegnati con le nazionali, ha iniziato in questi giorni la preparazione con Calum MacRae in vista della nuova stagione 2025/2026.

“E’ bello ritrovare i compagni e anche volti giovani che arrivano. Ci sono sempre tante novità ed è bello sentire la nuova energia del primo giorno: ho percepito sensazioni positive sin da subito” ha dichiarato Federico Ruzza, pronto a iniziare una nuova stagione. “Questo primo blocco di lavoro è molto importante ed essendoci novità, anche nello staff tecnico, sarà importante mettere le basi anche dal punto di vista tecnico e di campo, imparando i nuovi principi da assimilare”.

“Sento di poter dare una mano, come posso, ai nuovi compagni e questa è una cosa che mi rende molto felice. Ci sono tanti ragazzi giovani che ho visto anche crescere e se posso essere d’aiuto per loro, a inserirsi e a dare il meglio di loro stessi qui dentro, sono totalmente a disposizione” ha continuato la seconda linea biancoverde.

“E’ da un po’ di anni che gioco in questo campionato, ma non mi sento mai arrivato. Sembra banale dirlo, ma penso di dover migliorare almeno cinque o sei aspetti del mio gioco, e non sono gli unici. Avere questa sensazione di essere incompleti, mi dà tanta forza nel tornare e cercare di migliorarmi sempre. Sentirmi in evoluzione è uno degli stimoli che ho. Poi siamo un gruppo ambizioso, che ha intenzione di fare bene, e i nuovi componenti dello staff vogliono inserirsi. Penso sia fondamentale per arrivare con energia per l’inizio della stagione” ha concluso Federico.