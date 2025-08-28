Benetton Treviso: Menoncello “Obiettivo è creare automatismi per puntare in alto subito”

Entra nel vivo la preparazione della Benetton Treviso, che si avvicina al primo impegno stagionale: l’amichevole del 6 settembre a Londra contro gli Harlequins. I Leoni stanno intensificando il lavoro sul campo, tra nuovi schemi e sessioni di allenamento ad alta intensità, con l’obiettivo di farsi trovare pronti già al debutto. A confermare il clima positivo che si respira a Monigo è Tommaso Menoncello, intervistato da BenTV, che ha raccontato sensazioni e ambizioni in vista del match inaugurale.

Il centro azzurro ha sottolineato l’impatto del nuovo coach dei trequarti, Pete Wilkins, capace di portare una ventata di novità nell’impianto di gioco della squadra. “Stiamo assimilando nuovi schemi e perfezionando l’intesa tra i trequarti – ha spiegato Menoncello –. L’obiettivo è creare automatismi sempre più solidi già a partire dalle prime uscite”. Una fase di transizione, dunque, che sembra essere accompagnata da entusiasmo e spirito di gruppo, elementi fondamentali per affrontare un campionato lungo e impegnativo.

Non manca la carica nello spogliatoio: l’attesa per la nuova stagione si fa sentire, e i giocatori, compresi i nazionali rientrati da poco, non vedono l’ora di testarsi contro un avversario di livello internazionale come gli Harlequins. “C’è tanta voglia di scendere in campo e di tornare a giocare a Monigo davanti ai nostri tifosi”, ha aggiunto Menoncello, ribadendo quanto sia forte il legame con il pubblico biancoverde, una spinta in più nelle sfide casalinghe.

Sul piano personale, Menoncello ha le idee chiare: crescere costantemente e alzare sempre di più l’asticella delle proprie prestazioni. Il focus in questa fase è soprattutto fisico, con particolare attenzione a resistenza e condizione atletica, per arrivare al top al via ufficiale del campionato. “Il mio sogno – ha concluso – è vincere a fine anno il premio di miglior giocatore della squadra”. Una dichiarazione che racconta bene l’ambizione di un talento che, a soli 21 anni, è già una delle colonne della Benetton Treviso.