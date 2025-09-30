Basket, l’Italia ha un nuovo ct: ufficiale l’approdo di Luca Banchi

Finalmente ufficiale. Luca Banchi è stato nominato nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana di basket. L’annuncio è arrivato pochi istanti fa, attraverso un comunicato diramato dalla FIP. Il coach toscano sostituisce quindi Gianmarco Pozzecco, rimasto alla guida degli azzurri per tre anni, dal 2022 fino alla fine degli Europei 2025.

Non è certamente un nome sorprendente. Fin dal giorno dopo le dimissioni del “Pozz”, i rumors riguardanti Banchi si sono palesati fin da subito, diventando poi quasi una vera e propria certezza nelle ultime settimane. L’allenatore classe 1965 verrà presentato alla stampa venerdì 3 ottobre alle ore 11:30 presso il Salone d’Onore del CONI.

Il debutto del Mister sarà invece a novembre, nello specifico giorno 27, in occasione della sfida con l’Islanda valida per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 pianificati a Doha, in Qatar. A convincere chi di dovere è stato, probabilmente, il buon lavoro svolto con la Lettonia, portata dal venticinquesimo all’undicesimo posto del ranking mondiale.

Durante la sua recente esperienza con la formazione lettone, Banchi si è seduto in diverse squadre da club: dalla VL Pesaro allo Strasburgo passando per la Virtus Bologna e ’Anadolu Efes Istanbul. In passato è invece noto il lavoro con altre squadre di primo piano italiane come l’Olimpia Milano (2013-2025) e la Mens Sana Siena (2006-2012, 2012-2013).