A che ora Stella Rossa-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, canale tv, streaming

Debutto in Eurolega per l’Olimpia Milano con una trasferta impegnativa! Oggi martedì 30 settembre alle ore 20:00 i meneghini affrontano la Stella Rossa di Belgrado per la prima giornata della stagione 2025-2026 subito con un doppio turno, visto che l’EA7 Emporio Armani rimarrà a Belgrado (Serbia) per sfidare giovedì sera il Partizan di Zeljko Obradovic.

Gli uomini di Ettore Messina arrivano al primo match di Eurolega sull’entusiasmo per la Supercoppa Italiana vinta nel weekend davanti al proprio pubblico dopo aver battuto la Germani Brescia (75-90) nell’atto conclusivo con 18 punti di Josh Nebo e la doppia doppia sfiorata dal neo-acquisto Lorenzo Brown (9 punti e 11 assist), insieme a Quinn Ellis decisivo in semifinale contro la Virtus Bologna segnando la tripla che ha portato la sfida poi all’overtime vinto.

La Stella Rossa Belgrado proverà sicuramente a mettere in difficoltà i milanesi cercando di migliorare il rendimento della passata stagione, orfana di Milos Teodosic che ha annunciato il ritiro ma che potrà contare sulle fiammate di Isaiah Canaan e sul duo ex Virtus Bologna Dobric-Ojeleye, oltre a Chima Moneke arrivato dal Baskonia e al sempre efficace Nikola Kalinic.

Palla a due che verrà alzata alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) questa sera alle ore 20:00. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del debutto in Eurolega dell’Olimpia Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Martedì 30 settembre

Ore 20:00 Stella Rossa Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport