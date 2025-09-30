A che ora Virtus Bologna-Real Madrid oggi, Eurole basket 2026: orario, canale tv, streaming

Comincia il cammino europeo della Virtus Bologna. I campioni d’Italia in carica ospitano questa sera una delle pretendenti alla vittoria finale, visto che se la vedranno con il Real Madrid. Una sfida dunque decisamente affascinante per la squadra di Ivanovic, reduce dalla rocambolesca sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro l’Olimpia.

Sarà la partita del ritorno a Bologna di Sergio Scariolo, che per due stagioni è stato allenatore della Virtus, con cui ha conquistato anche l’EuroCup. L’allenatore italiano ha deciso poi di chiudere la sua esperienza da CT della Spagna nell’ultimo Europeo e di dedicarsi così solo al progetto Real Madrid, puntando anche su uno degli italiani più promettenti come Gabriele Procida.

La Virtus vuole cancellare la brutta stagione di Eurolega della passata stagione ed il mercato estivo è stato decisamente importante, visto che è arrivato un giocatore del calibro di Carsen Edwards, che ha subito preso per mano la squadra in Supercoppa e si candida ad essere il trascinatore delle V nere anche in campo europeo.

Il match Virtus Bologna-Real Madrid, valevole per la prima giornata dell’Eurolega 2025-2026, si giocherà alle ore 20.45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su SkyGo, NOW TV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-REAL MADRID

Martedì 30 Settembre

Ore 20.45 Virtus Bologna-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-REAL MADRID: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport