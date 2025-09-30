Basket
Basket femminile, Serie A1 2025-2026: le rose e le giocatrici di tutte le squadre
Come ogni anno, eccoci con l’appuntamento legato ai roster della Serie A1 2025-2026. 11 le squadre al via, qui elencate secondo l’andamento della passata stagione. La nuova stagione è prossima a prendere il via con quello che oramai da oltre vent’anni è un appuntamento classico del calendario, vale a dire l’Opening Day quest’anno organizzato al PalaLeonessa di Brescia. Alcuni roster sono allargati per due ragioni: competizioni europee oppure spazio ampio concesso in sede di comunicazione alla LegaBasket Femminile alle giocatrici delle giovanili.
FAMILA WUBER SCHIO
Il roster
0 Sofia Di Giacomo (ala/centro, Italia, 2007) – Dalle giovanili
5 Kim Mestdagh (180 cm; guardia, Belgio, 1990) – Da Rovigo
6 Giorgia Sottana (175 cm; play/guardia, Italia, 1988) – Confermata
7 Carlotta Zanardi (173 cm; play/guardia, Italia, 2005) – Confermata
8 Costanza Verona (170 cm; play, Italia, 1999) – Confermata
10 Maria Conde /185 cm; ala, Spagna, 1997) – Dall’USK Praga
12 Anete Steinberga* (190 cm; ala, Lettonia, 1990) – Dal Galatasaray
14 Ilaria Panzera (180 cm; guardia, Italia, 2002) – Confermata
22 Olbis Andrè (192 cm; centro, Italia, 1992) – Confermata
24 Cecilia Zandalasini (192 cm; ala, Italia, 1996) – Dal Galatasaray
25 Merieme Badiane (191 cm; centro, Francia, 1994) – Dal Fenerbahce
31 Jasmine Keys (187 cm; ala/centro, Italia, 1997) – Confermata
32 Jessica Shepard (190 cm; centro, USA-Slovenia, 1996) – Dall’Athinaikos
33 Kitija Laksa (183 cm; ala, Lettonia, 1996) – Confermata
All. Victor Lapena (Spagna, nuovo)
UMANA REYER VENEZIA
Il roster
5 Kaila Charles (182 cm; guardia, USA, 1998) – Dal DVTK Miskolc
6 Matilde Villa (170 cm; play, Italia, 2004) – Confermata
7 Giuditta Nicolodi (185 cm; ala, Italia, 1995) – Confermata
9 Francesca Pan (183 cm; guardia/ala, Italia, 1997) – Confermata
10 Francesca Pasa (173 cm; play, Italia, 2000) – Dall’ASVEL Femenin
13 Lorela Cubaj (193 cm; centro, Italia, 1999) – Confermata
18 Ivana Dojkic (175 cm; play/guardia, Croazia, 1997) – Da Schio
19 Martina Fassina (183 cm; guardia/ala, Italia, 1999) – Confermata
20 Anna Sablich (170 cm; play/guardia, Italia, 2009) – Dalle giovanili
22 Mariella Santucci (170 cm; play, Italia, 1997) – Confermata
23 Stephanie Mavunga (191 cm; ala/centro, USA-Polonia, 1995) – Da Valencia
24 Joyner Holmes (191 cm; ala, USA, 1998) – Dall’Athinaikos
30 Isabel Hassan (186 cm; guardia/ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili
44 Emma D’Este (192 cm; centro, Italia, 2007) – Dalle giovanili
77 Nikola Dudasova (175 cm; guardia, Slovacchia, 1995) – Dal PEAC-Pecs
All. Andrea Mazzon (Italia, confermato)
LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO
Il roster
2 Silvia Pastrello (179 cm; guardia, Italia, 2001) – Da Sassari
3 Anne Simon (175 cm; guardia, Lussemburgo, 2000) – Da San Martino di Lupari
4 Emma Giacchetti (178 cm; play/guardia, Italia, 2007) – Confermata
9 Stefania Trimboli (176 cm; play, Italia, 1996) – Confermata
10 Laura Meldere (191 cm; centro, Lettonia-Italia, 1991) – Confermata
11 Anna Makurat (188 cm; ala, Polonia, 2000) – Dal Geas Sesto San Giovanni
12 Beatrice Ceré (182 cm, ala, Italia, 2007) – Confermata
15 Maria Miccoli (183 cm; ala, Italia, 1995) – Dalla Reyer Venezia
20 Sara Madera (187 cm; ala/centro, Italia, 2000) – Confermata
21 Reshanda Gray (191 cm; centro, USA, 1993) – Dall’Hozono Global Jairis
23 Que Morrison (171 cm; play, USA, 1998) – Confermata
55 Francesca Grande (186 cm; ala/centro, Italia, 2006) – Confermata
All. Domenico “Mimmo” Sabatelli (Italia, confermato)
ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI
Il roster
2 Rae Lin D’Alie (159 cm; play, Italia-USA, 1987) – Confermata
3 Irene Guarise (173 cm; play/guardia, Italia, 2003) – Confermata
4 Liz Scott (188 cm; centro, USA, 2001) – Da Oklahoma
5 Tina Cvijanovic (180 cm; guardia/ala, Slovenia, 1998) – Confermata
6 Marta Squizzato (165 cm; guardia, Italia, 2007) – Confermata
7 Jordan Hobbs (190 cm; ala, USA, 2003) – Da Michigan
8 Milena Mioni (186 cm; ala/centro, Italia, 2001) – Da San Giovanni Valdarno
9 Caterina Gilli (183 cm; ala, Italia, 2002) – Confermata
10 Beatrice Del Pero (180 cm; guardia, Italia, 1999) – Confermata
11 Maria Pilatone (178 cm; guardia, Italia, 2007) – Confermata
12 Vittoria Ibba (162 cm; play, Italia, 2010) – Dalle giovanili
14 Tova Sabel (178 cm; guardia, Svezia, 2001) – Da UC Davis
16 Sara Ferraro (175 cm; play/guardia, Italia, 2003) – Confermata
20 Mara Fantinato (181 cm; ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili
26 Aurora Donato (170 cm; guardia/ala, Italia, 2008) – Confermata
All. Giuseppe Piazza (Italia, confermato)
AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET
Il roster
0 Caterina Dotto (168 cm; play, Italia, 1993) – Confermata
3 Pallas Kunaiyi-Akpanah (188 cm; centro, Nigeria, 1997) – Da Campobasso
4 Nathalie Fontaine (188 cm; ala/centro, Svezia, 1993) – Confermata
5 Anastasia Conte (174 cm; play/guardia, Italia, 2000) – Dal Geas Sesto San Giovanni
6 Veronika Pysmennyk (185 cm; guardia/ala, Ucraina, 2009) – Dalle giovanili
7 Matilde Carosi (174 cm; guardia/ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili
8 Sara Toffolo (184 cm; ala, Italia, 2000) – Confermata
10 Francesca Leonardi (186 cm; ala, Italia, 2002) – Confermata
12 Alexandra Lokoka Iliyo (185 cm; ala, Italia, 2008) – Dalle giovanili
13 Arianna Arado (186 cm; ala/centro, Italia, 2004) – Confermato
14 Paula Suarez (182 cm; play/guardia, Spagna, 2003) – Da George Mason
16 Carlotta Cocuzza (170 cm; play/guardia, Italia, 2007) – Dalle giovanili
33 Francesca Melchiori (174 cm; guardia, Italia, 1993)
41 Elisa Penna (186 cm; ala, Italia, 1995)
All. Orazio Cutugno (Italia)
GEAS SESTO SAN GIOVANNI
Il roster
2 Tinara Moore (189 cm; centro, USA, 1996) – Confermata
3 Gina Conti (177 cm; play, Italia-USA, 1999) – Confermata
7 Martina Kacerik (181 cm; guardia, Italia, 1996) – Da Campobasso
10 Madison Scott (188 cm; ala, USA, 2001) – Dalle Ole Miss Rebels
12 Valeria Trucco (192 cm; ala/centro, Italia, 1999) – Confermata
13 Olivia Ostoni (175 cm; guardia, Italia, 2007) – Dalle giovanili
15 Cristina Osazuwa (191 cm; centro, Italia, 2005) – Da Costa Masnaga
16 Adele Maria Cancelli (191 cm; centro, Italia, 2004) – Da Udine
29 Sara Roumy (181 cm; ala, Francia, 2003) – Da Faenza
30 Beatrice Attura (170 cm; play, Italia, 1994) – Dal Derthona Basket
36 Jodie Cornèlie (193 cm; centro, Francia, 1993) – Da Angers
All. Cinzia Zanotti (Italia, confermata)
O.ME.P.S. BATTIPAGLIA
Il roster
1 Deborah Varone (184 cm; ala/centro, Italia, 2007) – Da La Spezia
3 Rosa Cupido (167 cm; play, Italia, 1992) – Confermata
5 Anaya Peoples (178 cm; guardia, USA, 2000) – Dal Barcelos
6 Esther Fokke (185 cm; ala, Paesi Bassi, 1996) – Dal Thor Ak
7 Emilia Naddeo (174 cm; ala, Italia, 2008) – Dalle giovanili
8 Francesca Baldassarre (177 cm; play, Italia, 2008) – Confermata
9 Raffaella Potolicchio (165 cm; guardia, Italia, 1990) – Confermata
14 Matilde Angelucci (163 cm; play, Italia, 2009) – Dalle giovanili
15 Yulivana Valcheva (183 cm; ala/centro, Buglaria, 1999) – Da Montana
20 Greta Carnasciali (172 cm; ala, Italia, 2011) – Dalle giovanili
22 Francesca Evangelista (175 cm; ala, Italia, 2008) – Confermata
24 Isnelle Natabou (193 cm; ala/centro, Cechia, 2009) – Da FIU Athletics
26 Isabel Pansini (175 cm; ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili
28 Giorgia Silvestri (161 cm; guardia, Italia, 2009) – Dalle giovanili
30 Donatina Pietrafresa (164 cm; guardia, Italia, 2010) – Dalle giovanili
31 Marie Carmen Sorbo (160 cm; guardia, Italia, 2009) – Dalle giovanili
All. Cristian Braidotti (Italia, nuovo)
DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI
Il roster
0 Ludovica Sammartino (186 cm; ala, Italia, 2005) – Da Moncalieri
2 DiDi Richards (188 cm; ala, USA, 1999) – Dalle Panteras de Aguascalientes
5 Debora Carangelo (163 cm; play, Italia, 1992) – Confermata
6 Emanuela Trozzola (170 cm; play, Italia, 2006) – Dalla Virtus Cagliari
9 Martina Spinelli (185 cm; ala grande, Italia, 2002) – Da Alpo
21 Temira Pondexter (188 cm; ala, USA, 2003) – Da Kansas
24 Julia Boros (179 cm; play/guardia, Ungheria, 2002) – Dal KSC Szekszard
28 Ashley Egwoh (193 cm; centro, Italia, 2002) – Da Treviso
42 Kourtney Treffers (187 cm; ala/centro, Paesi Bassi, 1994) – Dal Basket Landes
55 Anna Turel (174 cm; guardia, Italia, 2002) – Da Faenza
All. Paolo Citrini (Italia, nuovo)
RMB BRIXIA BASKET
Il roster
3 Margherita Bordiga (175 cm; guardia, Italia, 2007) – Confermata
5 Anna Togliani (172 cm; play, Italia, 2007) – Confermata
6 Charlotte Velichova (178 cm; guardia, Cechia, 2004) – Da Chomutov
9 Sara Legnamini (180 cm; ala, Italia, 2007) – Dalle giovanili
11 Benedetta Aghilarre (175 cm; guardia, Italia, 2005) – Da Treviso
12 Allanis Delboni (183 cm; ala, Brasile, 2002) – Da Ariano Irpino
14 Martina Crippa (188 cm; ala, Italia, 2006) – Da Giussano
15 Sofia Balzani (play, Italia, 2010) – Confermata/Giovanili
17 Lucrezia Scalvini (177 cm; guardia, Italia, 2005) – Confermata
19 Sofia Frustaci (176 cm; guardia, Italia, 2001) – Da Alpo
20 Alex Richard (188 cm; centro, USA, 2003) – Da Ball State
23 Giulia Bongiorno (180 cm; play, Italia, 2000) – Confermata
25 Anna Maria Winkowska (194 cm; centro, Polonia, 2000) – Da Wroclaw
26 Francesca Stefana (170 cm; ala, Italia, 2007) – Dalle giovanili
All. Stefano Zanardi (Italia, nuovo)
LOGIMAN BRONI
Il roster
1 Laura Cornelius (173 cm; play, Paesi Bassi, 1996) – Dall’IDK Euskotren
3 Silvia Colognesi (182 cm; ala/centro, Italia, 2002) – Da Empoli
5 Jillian Archer (188 cm; centro, USA-Libano, 2000) – Dal PAS Giannina
9 Giulia Natali (176 cm; guardia, Italia, 2002) – Da Sassari
11 Angelica Castellani (170 cm; play, Italia, 2000) – Da Empoli
12 Nicole Manizza (183 cm; ala/centro, Italia, 2008) – Dalle giovanili
13 Carlotta Gianolla (185 cm; ala/centro, Italia, 1997) – Da Ancona
14 Martina Crippa (178 cm; play, Italia, 1989) – Da Schio
15 Alice Milani (175 cm; guardia, Italia, 1999) – Dal Derthona Basket
16 Grace Sangan (170 cm; guardia, Italia, 2004) – Dalle Milano Basket Stars
20 Maia Perri Trovato (Italia, 2008) – Dal Basket Femminile Milano
21 Madison Hayes (183 cm; guardia, USA, 2001) – Da North Carolina
24 Joann Sangan (Italia, 2008) – Dalle Milano Basket Stars
All. Mirco Diamanti (Italia, confermato)
PANTHERS ROSETO
5 Lavinia Lucantoni (180 cm; play, Italia, 2005) – Confermata
6 Silvia Nativi (181 cm; play, Italia, 2002) – Da Northern Colorado
7 Giulia Moroni (168 cm; play/guardia, Italia, 2004) – Dal Sanga Milano
8 Beatrice Caloro (175 cm; guardia/ala, Italia, 2004) – Confermata
9 Gianella Espedale (163 cm; play/guardia, Argentina, 2005) – Confermata
10 Aurora Farabello (171 cm; play/guardia, Italia, 2007) – Confermata
13 Melisa Brcaninovic (19 cm; ala/centro, Bosnia-Erzegovina, 1999) – Da Saragozza
14 Patricia Bura (192 cm; ala/centro, Croazia, 1996) – Dall’Estudiantes
20 Lucrezia Coser (177 cm; ala, Italia, 1998) – Confermata
23 Alyssa Ustby (188 cm; ala, USA, 2002) – Da North Carolina
29 Paola Ciommo Rianna (180 cm; guardia/ala, Italia, 2009) – Dalle giovanili
97 Fatou Tall Ndeye (188 cm; ala/centro, Italia, 2008) – Dalle giovanili
All. Simone Righi (Italia, confermato)