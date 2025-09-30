Basket, inizia l’avventura in EuroCup della Dolomiti Energia Trentino. L’obiettivo è superare la fase a gironi

La Dolomiti Energia Trentino si appresta ad affrontare anche in questa stagione l’EuroCup, seconda competizione continentale più importante per club subito dopo l’Eurolega dove i trentini sono inseriti nel girone B mentre l’altra portacolori ovvero l’Umana Reyer Venezia è nel gruppo A.

Per l’Aquila l’obiettivo in Europa è sicuramente quello di provare a superare la prima fase per poi accedere a quella successiva ad eliminazione diretta (le prime due classificate di ogni gruppo accedono direttamente ai quarti di finale mentre dalla terza alla sesta si scontrano in una sorta di ottavo di finale), ma la concorrenza si presenta ancora molto agguerrita perché nel gruppo B degli uomini di coach Massimo Cancellieri – storico vice-allenatore all’Olimpia Milano – se la dovrà vedere con squadre del calibro del Buducnost Podgorica (Montenegro) o del Besiktas Istanbul (Turchia), insieme ai London Lions semifinalisti nel 2024 sconfitti dai futuri vincitori del Paris Basketball. Da non sottovalutare nemmeno i francesi del JL Bourge-en-Bresse e i tedeschi del ratiopharm Ulm, tra le cui fila annoverano anche il giovane prospetto azzurro Diego Garavaglia fresco bronzo europeo con l’Italia Under 18.

A livello di roster la Dolomiti Energia Trentino ha cambiato molti giocatori rispetto alla passata stagione culminata con la storica conquista della Coppa Italia ai danni dell’Olimpia Milano, oltre chiaramente al cambio in panchina dove sedeva prima Paolo Galbati che quest’anno guiderà il Baskonia, con Matteo Spagnolo a dettare i ritmi di gioco in campo. Quinn Ellis ha firmato per l’Olimpia Milano dimostrandosi già decisivo in semifinale di Supercoppa Italiana, mentre Saliou Niang – giovane ala italiana messosi in mostra ad EuroBasket 2025 – ha accettato la proposta della Virtus Bologna. A dare l’esempio ancora per l’ennesima stagione il veterano Toto Forray, con DJ Stewart che proverà a distribuire palloni ai compagni pronti ad armare il braccio da qualsiasi posizione. Confermato ancora Jordan Bayehe spesso incisivo nella scorsa annata, con Cheick Niang – fratello di Saliou – e l’altro talento tricolore Patrick Hassan che si faranno le ossa anche in EuroCup.