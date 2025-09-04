Oltre all’Italia impegnata agli Europei 2025 – azzurri che ora si spostano a Riga (Lettonia) per la seconda fase dopo aver completato quella a gironi a Limassol (Cipro) – c’è anche un’altra selezione tricolore pronta a disputare una competizione continentale, ed è quella del 3×3 maschile che vola a Copenhaghen (Danimarca) per la Coppa Europa (de facto gli Europei).

Il gruppo agli ordini del CT Claudio Negri si è ritrovato per un breve raduno di tre giorni ad Olgate Oldona (Varese) prima di spostarsi nella Capitale danese per intraprendere l’avventura europea che vede gli azzurri inseriti nel girone A con Serbia e Svizzera. Primo match da affrontare domattina alle 10:30 contro la Svizzera, mentre nel pomeriggio alle ore 15:00 la sfida alla fortissima Serbia per conquistare un posto alle fasi finali tutte programmate per domenica 7 settembre (tra le 10:00 e le 14:00 i quarti, tra le 15:00 e le 18:45 le semifinali e tra le 19:00 e le 19:45 le finali).

Tra i convocati che rappresenteranno l’Italia in Coppa Europa troviamo anche un nome di ‘peso’ come quello di Amedeo Della Valle. Il capitano della Germani Brescia vice-campione d’Italia ha vestito per diversi anni la maglia azzurra fin dalle selezioni giovanili, ma non si era mai cimentato in una disciplina come quella del 3×3 da poco inserita anche nel programma olimpico. Insieme a lui troviamo un altro giocatore classe 1993 come Raphael Gaspardo, che ha collezionato alcune presenze in Nazionale maggiore e ora gioca in Serie A2 a Forlì.

Chi invece è in pianta stabile da qualche anno nella rappresentativa tricolore del 3×3 è Carlo Fumagalli, cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano e alcune esperienze in A2. Da ricordare anche il Capo Delegazione ovvero Stefano Mancinelli, fuoriclasse che ha legato il suo nome alla Fortitudo Bologna con cui ha vinto gli scudetti del 2000 e del 2006 e di cui è stato capitano per tanti anni fino al suo ritiro nel 2022.