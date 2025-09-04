Basket, si chiude la fase a gironi degli Europei. Ultimi verdetti e l’attesa per Spagna-Grecia

Si conclude oggi la prima fase dell’Eurobasket 2025 e a Limassol, a Cipro, e a Katowice, in Polonia, si decidono le sorti e i destini dei gruppi C e D. Con già 14 squadre qualificate agli ottavi di finale ci sono ancora due posti in palio (entrambi nel gruppo C), ma anche le classifiche finali che decideranno gli accoppiamenti nei playoff.

Nel gruppo C si parte subito con lo spareggio tra Bosnia e Georgia, ora affiancate con due vittorie a testa. Chi vince va matematicamente agli ottavi di finale, mentre in caso di sconfitta sarebbe sicuramente eliminata la Bosnia, mentre i georgiani con un ko dovrebbero aspettare l’esito di Grecia-Spagna per conoscere il proprio destino (se vince la Spagna sono out). È poi la volta di Italia-Cipro, match dallo scarso interesse agonistico, ma che gli azzurri devono vincere per poi aspettare l’esito di Grecia-Spagna per conoscere se chiuderanno primi o secondi nel girone.

Grecia-Spagna, dunque, chiude i giochi nel gruppo C. E qui è facile: se vince la Grecia gli ellenici sono primi nel girone e la Spagna è quarta se tra Bosnia e Georgia vincono i georgiani, mentre viene eliminata se vince la Bosnia. In caso di vittoria della Spagna, invece, Italia prima nel girone e Grecia clamorosamente quarta dietro anche agli iberici e alla vincente di Bosnia-Georgia.

Nel gruppo D, invece, tutto già deciso con Israele, Polonia, Francia e Slovenia già agli ottavi. Ma da decidere la classifica finale (e i conseguenti accoppiamenti contro il gruppo C), con Francia e Polonia sulla carta favorite nelle sfide contro Islanda e Belgio, mentre il big match sarà Israele-Slovenia. Gli israeliani vincendo potrebbero chiudere al primo posto, mentre al 99% chi perde questa sfida chiude quarto e, dunque, affronterà una tra Italia o Grecia agli ottavi.