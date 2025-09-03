Basket, Germania e Turchia a punteggio pieno agli Europei: battute Finlandia e Serbia

Si è scritta la parola fine alla fase a gironi di Eurobasket 2025 per quel che riguarda i gruppo A e B, e a Tampere, in Finlandia, e a Riga, in Lettonia, si sono decisi gli accoppiamenti per metà del tabellone degli ottavi di finale. E nella serata di oggi sono scese in campo Finlanda-Germania e Turchia-Serbia. Ecco come è andata.

FINLANDIA – GERMANIA 61-91 (Gruppo B, Tampere – Finlandia)

La prima sfida è stata tra Finlandia e Germania, con i tedeschi che puntavano a chiudere imbattuti il girone e padroni di casa che volevano risalire la china e puntare magari a scalzare proprio i tedeschi dalla vetta. E fin dalla palla a due Schröder e compagni fanno le lepri, chiudendo il primo quarto sul 19-21 e poi continuando a spingere prima dell’intervallo, dove la Germania va avanti 50-36. Match virtualmente chiuso e nella ripresa i tedeschi scappano via e neppure Lauri Markkanen riesce a reagire per la Finlandia e la Germania vince 91-61 e chiude imbattuta il suo girone.

TOP SCORER

FINLANDIA – Nkamhoua 16, Markkanen 11, Maxhuni 9

GERMANIA – Wagner 23, Schröder 16, Thiemann 12

TURCHIA – SERBIA 95-90 (Gruppo A, Riga – Lettonia)

A chiudere la giornata l’altro big match tra Turchia e Serbia, match che valeva il primo posto in classifica tra due formazioni sin qui imbattute. E, come da pronostici, la sfida è equilibratissima e combattuta, con il primo quarto che vede le due squadre rispondere colpo su colpo agli affondi e Turchia che chiude avanti 19-18. Si alzano le percentuali nei secondi 10 minuti ed è l’asse Nikola/Nikola che lancia la Serbia avanti, anche se Avramovic esce per infortunio e si va al riposo sul 49-46 per i serbi.

Continua il grande equilibrio anche nel terzo quarto, con le due formazioni che si alternano avanti nel punteggio e si va all’ultimo stop con la Turchia in vantaggio 74-73. Il primo tentativo di strappo è firmato Serbia, e per la precisione Guduric e Dobric che firmano il +4. Ma rispondono i turchi, anche grazie agli errori serbi e ai rimbalzi offensivi e match che non si sblocca. Alla fine pesa la palla persa a meno di 20” dalla fine della Serbia e i punti di Larkin dalla lunetta per premiare la Turchia che vince 95-90 e chiude al primo posto.

TOP SCORER

TURCHIA – Sengun 28, Larkin 23, Osman 16

SERBIA – Jokic 22, Guduric 12, Petrusev 11, N. Jovic 10, S. Jovic 10

Decisi, così, gli abbinamenti per gli ottavi di finale che coinvolgono le squadre dei gruppi A e B. La Turchia, che ha chiuso prima il gruppo A, affronterà a sorpresa la Svezia dopo il ko del Montenegro con la Gran Bretagna. La Serbia, seconda, sfiderà la Finlandia, mentre la Lettonia giocherà contro la Lituania. Infine, la Germania – prima del gruppo B – affronterà l’altra sorpresa Portogallo.