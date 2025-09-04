Cosa cambia per l’Italia con 1° o 2° posto agli Europei di basket: differenza abissale per il tabellone

Tutto ancora da decidere nel Gruppo C degli Europei di basket. Sarà un’ultima giornata emozionante nel girone di un’Italia che si prepara a vivere la sfida con il fanalino di coda Cipro. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco non dovrebbero avere il minimo problema a centrare la quarta vittoria consecutiva e a quel punto potranno sedersi comodi davanti alla televisione in attesa della sfida serale tra Spagna e Grecia, che diventa decisiva per il piazzamento finale dell’Italia.

Attualmente la classifica vede Grecia e Italia appaiate al comando (3-1), seguite poi dal terzetto composto da Spagna, Georgia e Bosnia (2-2) e poi c’è appunto Cipro già eliminata (0-4). Il calendario di oggi vede alle 14.00 la sfida tra Bosnia e Georgia, poi alle 17.15 tocca agli azzurri ed in serata alle 20.30 c’è il match tra spagnoli e greci.

Proprio quest’ultima partita interessa da vicino la squadra di Gianmarco Pozzecco, perchè, considerando certo il successo degli azzurri con Cipro, una vittoria della Spagna darebbe la certezza del primo posto nel girone a Melli e compagni. Invece in caso di vittoria della Grecia, l’Italia concluderebbe al secondo posto.

Tra primo e secondo posto c’è una notevole differenza guardando al tabellone e andiamo così ad analizzare i due casi.

ITALIA AL PRIMO POSTO

Gli azzurri verrebbero inseriti nella parte alta del tabellone e affronterebbero negli ottavi la quarta classifica del gruppo D, che sarà quasi sicuramente la perdente della sfida odierna tra la Slovenia ed Israele. In caso di qualificazione ai quarti di finale l’Italia affronterebbe la vincente di Lituania-Lettonia e andando ancora oltre verso la semifinale ci sarebbe una tra queste quattro squadre (Turchia, Svezia e ipoteticamente Polonia e Spagna/Georgia/Bosnia)

ITALIA AL SECONDO POSTO

Gli azzurri finirebbero a questo punti nella parte bassa del tabellone. Non cambia di molto l’ottavo di finale, visto che si troverebbero ad affrontare con ogni probabilità la vincente del match tra Slovenia ed Israele. Nell’eventuale quarto di finale, invece, ci sarebbe quasi sicuramente la Germania (nettamente favorita contro la cenerentola Portogallo). Pensando poi alla semifinale, ecco che poi potrebbe esserci con molta probabilità una tra Serbia e Francia.

Chiaramente c’è una notevole differenza tra la prima e la seconda posizione nel girone. Ogni partita resterebbe complicata come ha dimostrato questo Europeo, ma certamente finire nella parte alta del tabellone potrebbe davvero far sognare gli azzurri, visto che la corsa ad una medaglia sarebbe sicuramente più agevole rispetto a terminare al secondo posto e dunque finire nella parte bassa.