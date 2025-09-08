Le squadre che hanno vinto la Europe Cup del 3×3 quest’anno a Copenaghen, cioè gli Europei in tutto e per tutto, sono la Lituania in campo maschile e i Paesi Bassi in campo femminile. Tra gli uomini, però, qualcosa di non secondario è successo: l’Italia è riuscita a prendersi il podio. Terzo posto, medaglia di bronzo, lo si chiami in qualunque modo. Ed è la prima volta che viene raggiunto un tale risultato da quando esiste la competizione.

Amedeo Della Valle, che con Raphael Gaspardo è stato novità e protagonista insieme, ha commentato così ai microfoni della FIP: “Sensazioni magiche, ci abbiamo creduto sempre. Vincere con questa maglia è speciale, sono felice di essere tornato a indossarla. E’ un risultato importante per noi e per tutto il movimento del 3×3 italiano, ringrazio i miei compagni per la pazienza e lo staff. Siamo stati veramente squadra, dal giorno 1, e credo si sia visto“.

A fargli eco Claudio Negri, il coach della squadra tricolore: “Un risultato storico, che gratifica il grande lavoro svolto nei mesi scorsi. In questa squadra c’è l’esperienza di atleti navigati nel 3×3 con altri alla prima esperienza in questa disciplina: i “nuovi” sono stati bravissimi a mettersi a disposizione di questo sport, dei compagni e dello staff. Complimenti a loro e a tutti i ragazzi che hanno fatto parte di questo progetto, partecipando ai raduni di preparazione o giocando i turni di Qualificazione. E’ davvero la Medaglia di tutti”.

Il roster azzurro è stato completato da due figure esperte nel settore, Carlo Fumagalli e Dario Masciarelli. L’ingresso di Della Valle era stato ampiamente annunciato, e indubbiamente ha fatto il suo effetto, ma anche il calarsi di Gaspardo in questa nuova realtà è stato di livello. Soprattutto perché si sono precedute squadre dal pedigree straordinario, come la Serbia che, però, ultimamente sembra avere più difficoltà a ricreare il tocco magico. E chissà che non arrivi anche un’era tricolore sotto le Alpi.