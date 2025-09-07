L’Italia conquista per la prima volta nella propria storia una medaglia nell’Europe Cup 3×3, l’esatto corrispettivo degli Europei proprio del basket 3×3. Battuta la Germania nella finale per il 3° posto con il punteggio di 22-15: vincente l’inserimento di Amedeo Della Valle e Raphael Gaspardo nel gruppo in cui ci sono anche gli “storici” Dario Masciarelli e Carlo Fumagalli. Sono loro, e in quest’occasione specialmente il secondo, i veri trascinatori della situazione.

Primissime fasi non ricche di canestri, ma quello di Fertig dall’arco in fadeaway (1-3) è spettacolare. La vera problematica però riguarda il tenere Agyeman, che spinge la Germania sul 2-5 e poi 2-6.

Gaspardo accorcia, poi, dopo un altro lungo intervallo, è Della Valle a siglare il -1 prima di servire il compagno per la parità a quota 6 e poi sorpassa dalla lunetta dopo 4′ giocati. Ai liberi ci va anche Fertig (2/2), poi l’equilibrio diventa massimo e le realizzazioni latitano. O meglio, arrivano praticamente sempre dalla lunetta.

Lentamente, ma inesorabilmente, l’Italia trova ritmo, pescando Masciarelli per il tiro da oltre l’arco del 15-12. Si tratta dell’occasione per la fuga, che arriva e va fin sul 18-13. Gaspardo è senza freni, con l’uomo addosso piazza il 20-13 a 2′ dalla fine. Che, a quel punto, si può però anticipare. Ed è sempre lui a farlo: altro tiro da due punti, lo realizza e l’Italia è bronzo.

ITALIA-GERMANIA 22-15

ITALIA – Masciarelli 3, Della Valle 6, Gaspardo 13, Fumagalli

GERMANIA – Agyeman 5, Meikame, Giessmann 5, Fertig 5