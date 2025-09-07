Si ferma in semifinale il sogno dell’Italbasket 3×3 agli Europei 2025 di Copenhagen (Danimarca)! Dopo aver estromesso la temibile Olanda nei quarti Della Valle e compagni vengono sconfitti dalla Lituania per 21-15 dopo aver messo paura ai baltici nei primi minuti, con gli avversari usciti alla distanza che hanno messo la freccia per la vittoria che gli consente di sfidare la Lettonia – in un ‘derby’ baltico – per la vittoria continentale mentre gli azzurri affrontano la Germania per il 3° posto.

L’Italia inizia la sfida nella stessa maniera di quella precedente e vinta contro l’Olanda (2-5), con la Lituania che fatica a contenere le fiammate di Amedeo Della Valle e Carlo Fumagalli (5-9). La Nazionale baltica riprende a ragionare e rosicchia punti fino a pareggiare i conti (12-12), mettendo poi la freccia dalla lunetta (14-12) e piazzando un mini-parziale per provare ad allungare (16-12). Gli azzurri cercano di reagire e accorciare con Gaspardo (18-16), ma la Lituania controlla e conserva un piccolo margine con circa due minuti al termine del tempo (19-15) chiudendo poi col semi-gancio per il 21-15 con cui vola in finale per il 1°/2° posto mentre l’Italia giocherà contro la Germania per il 3° posto.