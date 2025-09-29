Baseball, Francisco Cervelli: “Abbiamo ricreato la base dell’Italia. Il futuro è fatto di crescita e miglioramenti”

La sconfitta per 6-5 nella finale degli Europei 2025 di baseball ha lasciato un sapore agrodolce agli azzurri del “Batti & Corri”. Da un lato il ko contro i rivali storici dei Paesi Bassi, dall’altra la consapevolezza – dopo 6 anni – di essere tornati nell’elite continentale.

Ad analizzare il tutto è stato il manager della nazionale italiana: quel Francisco Cervelli che, arrivato a inizio del 2025, ha piano piano sistemato la situazione di una squadra che si era impantanata in mille difficoltà.

“E’ chiaro – racconta Cervelli ai social della Federazione Italiana Baseball e Softball – che siamo scesi in campo con la voglia di vincere: la partita con i Paesi Bassi è stata incredibile, i ragazzi hanno giocato un match all’altezza della situazione, contro una squadra fortissima e che ha tanta esperienza”.

Poi aggiunge: “Da qui ripartiamo con la cosa più importante: la base per il futuro della nostra squadra. Fra due anni, agli Europei 2027, vedremo come andranno le cose: potrebbe essere diverso, fiducia e confidenza dovrebbero crescere, così come è successo in questo torneo. Dalla prima all’ultima partita siamo saliti di livello. Sono contentissimo”.

Infine Francisco Cervelli chiude ritornando sulla partita, proiettandosi sul futuro dell’Italbaseball: “La gara contro gli olandesi si è decisa su dei dettagli: avremmo potuto far qualcosa in più, ma a volte va così. La loro maggior esperienza è pesata, in futuro vedremo. Ora vogliamo pensare al nostro domani con voglia di migliorare e di progredire”.