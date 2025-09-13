Bagnaia non le manda a dire dopo la Sprint Race: “La mia pazienza ha un limite. Non so perché non vado”

Francesco Bagnaia non ha certo voglia di sorridere al termine della Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una gara su distanza ridotta davvero negativa. Nonostante la fiducia data dal correre sulla pista di casa, corroborata dai tempi di ieri, “Pecco” ha perso ulteriori posizioni, non andando oltre la 13a a 16.1 secondi dalla vetta.

La vittoria nella Sprint Race è andata ad un impeccabile Marco Bezzecchi che ha vinto con un secondo esatto di vantaggio su Alex Marquez e 2.5 su Fabio Di Giannantonio che è andato a completa il podio. Quarta posizione per il suo vicino di box Franco Morbidelli a 3.5, quinta per Pedro Acosta a 6.8 con Fermin Aldeguer sesto a 6.9. Settimo Luca Marini a 9.3, ottavo Jorge Martin a 11.0, nono Raul Fernandez a 11.5, quindi decimo Bastianini a 12.9. Solamente 13°, invece, Pecco Bagnaia a 16.1.

Al termine della Sprint Race sulla pista romagnola il pilota due-volte campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport in maniera sibillina: “Cosa penso? Devo andare ai box e vedere i dati. L’unica cosa che mi preme. Dobbiamo lavorare per capire cosa non va”.

Pecco, scuro in volto prosegue: “Cosa aggiungere? Che la mia pazienza ha un limite. Cosa succede quando finisce? Niente. Devo solo andare ad analizzare i dati”.