ATP Tokyo 2025: Alcaraz c’è e batte Bergs, avanti anche Rune. Darderi out

Si completa la giornata dedicata alla conclusione degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Tokyo, il Japan Open che si gioca al popolare Ariake Coliseum, uno degli impianti più iconici del tennis moderno. Si chiude la parabola di presenza italiana, non quella dell’attuale numero 1 del mondo, come andiamo a scoprire.

C’erano timori per Carlos Alcaraz, che ieri non si era allenato dopo il problema avuto contro l’argentino Sebastian Baez. Alla fine, però, in campo ci va e lo fa tutto sommato alla sua maniera, superando per 6-4 6-3 il belga Zizou Bergs, che pure parte un pochino meglio, ma spesso può poco contro la pressione che mette il murciano.

Alcaraz avrà a che fare, nel suo quarto di finale, con l’americano Brandon Nakashima, che ci mette più tempo del dovuto per chiudere il primo set con l’ungherese Marton Fucsovics, ma al quarto set point (e dopo aver perso la battuta sul 5-3) riesce a chiudere (a zero e in risposta) sul 7-5 prima di un non disagevole 6-3 nel secondo parziale.

Come si è visto nella notte, sono i rimpianti quelli che Luciano Darderi si porta dietro dal match con Jenson Brooksby, che ha aperto il programma. Tre i set point mancati dal classe 2002 nel primo set prima di cedere in modo netto nel secondo: ad ogni modo, rimane anche il fatto che Brooksby stia riuscendo a riprendere quota dopo le tante difficoltà avute.

Procede abbastanza tranquillamente, invece, il cammino di Holger Rune. Per il danese tutto senza reali problemi con Ethan Quinn, il qualificato a stelle e strisce che non gli crea mai fondamentalmente fastidio (a parte un break nel finale, ma più che altro per distrazione). 6-4 6-2 il punteggio conclusivo.

RISULTATI ATP TOKYO 2025 OGGI

Alcaraz (ESP) [1]-Bergs (BEL) 6-4 6-3

Nakashima (USA)-Fucsovics (HUN) [Q] 7-5 6-3

Brooksby (USA) [PR]-Darderi (ITA) 7-6(7) 6-1

Rune (DEN) [3]-Quinn (USA) [Q] 6-4 6-2