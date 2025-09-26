ATP Pechino 2025, Zverev, de Minaur e Mensik approdano agli ottavi

Gli incontri che completano il primo turno caratterizzano il venerdì del torneo ATP 500 di Pechino. Rispettano il pronostico favorevole e accedono agli ottavi di finale il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero due, l’australiano Alex de Minaur e il ceco Jakub Mensik. L’Italia chiude la giornata con le vittorie di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Lorenzo Musetti, testa di serie numero quattro, inizia il suo cammino con una bella battaglia. Il toscano riesce ad aver ragione di Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(3) 6-7(4) 6-4 in due ore e ventisette minuti e conquista il secondo successo consecutivo sul francese. In chiusura di giornata Alexander Zverev archivia la pratica Lorenzo Sonego 6-4 6-3 in un’ora e trentuno minuti.

Il francese Arthur Rinderknech piega il belga David Goffin 6-4 3-6 6-4 in due ore e ventinove minuti. Il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero sette, regola il serbo Miomir Kecmanovic 7-5 6-4 in un’ora e cinquantatré minuti. Uno splendido Flavio Cobolli esce prepotentemente alla distanza ed elimina il russo Andrey Rublev, sesto favorito del tabellone, 7-6(3) 6-3 dopo aver rimontato dallo 0-3 nel primo parziale e dallo 0-2 nel secondo.

Debutto vincente per Alex de Minaur. L’australiano, testa di serie numero tre, liquida il cinese Yunchaokete Bu 6-4 6-0 in un’ora e ventotto minuti. Il qualificato francese Arthur Cazaux rimonta 0-6 7-6(5) 7-5 la wild card cinese Juncheng Shang. Lo statunitense Learner Tien recupera un set di svantaggio e regola l’argentino Francisco Cerundolo 4-6 6-3 6-4 in due ore e diciassette minuti.

Esordio con successo per Daniil Medvedev. Il russo, ottavo favorito del seeding, supera il britannico Cameron Norrie 6-3 6-4 in un’ora e sedici minuti. Firma la sorpresa di giornata il francese Adrian Mannarino che, in un’ora di gioco, travolge 6-3 6-2 il kazako Alexander Bublik. La giornata positiva dei colori transalpini continua con la bella affermazione di Corentin Moutet. Il numero trentasette ATP piega l’olandese Tallon Griekspoor 6-4 7-5 in un’ora e quarantanove minuti.