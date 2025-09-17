ATP Bruxelles 2025, ci sarà anche Lorenzo Musetti: l’azzurro in campo subito dopo Shanghai

Gli European Open di tennis restano in Belgio, ma per l’edizione 2025 si spostano da Anversa a Bruxelles: pubblicata l’entry list del torneo di categoria ATP 250, che presenta quale capofila l’azzurro Lorenzo Musetti, il quale al momento sarebbe la testa di serie numero 1.

Il torneo, che si gioca sul veloce indoor, si disputerà da lunedì 13 a domenica 19 ottobre, subito dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai: il tabellone è a 28, quindi le prime 4 teste di serie riceveranno un bye al primo turno. Lorenzo Musetti, dunque, verosimilmente esordirà direttamente agli ottavi.

Al momento il toscano è l’unico azzurro certo della partecipazione, mentre Mattia Bellucci allo stato attuale delle cose è fuori di due posti e Matteo Arnaldi avrà bisogno di sette rinunce per entrare direttamente in tabellone. Nella stessa settimana si giocherà anche ad Almaty ed a Stoccolma.

ENTRY LIST ATP 250 BRUXELLES 2025

Lorenzo Musetti

Felix Auger-Aliassime

Jiri Lehecka

Alejandro Davidovich Fokina

Frances Tiafoe

Giovanni Mpetshi Perricard

Jaume Munar

Sebastian Baez

Joao Fonseca

Benjamin Bonzi

Zizou Bergs

Roberto Bautista Agutì

Daniel Altmaier

Marcos Giron

Nuno Borges

Arthur Rinderknech

Francisco Comesana

Reilly Opelka