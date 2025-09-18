Arrampicata sportiva, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia per speed, lead e boulder

L’evento più importante dell’anno per quanto riguarda la stagione internazionale dell’arrampicata sportiva sta arrivando: i Mondiali 2025 di Seul sono infatti in rampa di lancio, pronti a offrire agli appassionati uno spettacolo unico.

Sulle pareti coreane, dal 21 al 28 settembre, tutte e tre le discipline saranno di scena: lead, boulder e speed. Anche l’Italia sarà in terra asiatica con ambizioni di medaglia e volontà di andare a costruire performance che possano dare del filo da torcere ai migliori interpreti planetari delle varie specialità.

In totale saranno ben 19 gli azzurri presenti nella capitale della Corea del Sud: 7 nel boulder, 7 nello speed e 5 nel lead. La punta di diamante sarà sicuramente Laura Rogora: l’atleta originaria di Roma, campionessa europea nel 2024 e capace quest’anno di trovare 3 podi in Coppa del Mondo.

Dietro di lei un gruppo ampio e pronto a farsi vedere sulla grande scena dei Mondiali: da Camilla Moroni nel boulder agli stessi Filip Schenk (primo podio in CdM quest’anno) e Giovanni Placci, senza dimenticare le schegge dello speed Matteo Zurloni, Ludovico Fossali. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI ARRAMPICATA SPORTIVA 2025

Boulder (7)

Nicolò Sartirana, Michael Piccolruaz, Luca Boldrini, Matteo Reusa, Camilla Moroni, Stella Giacani, Giorgia Tesio

Speed (7)

Matteo Zurloni, Ludovico Fossali, Luca Robbiati, Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos, Beatrice Colli, Giulia Randi

Lead (5)

Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Giovanni Placci, Laura Rogora, Ilaria Scolaris