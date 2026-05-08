Arrampicata sportiva, Laura Rogora e Giovanni Placci si distinguono nelle qualifiche di Coppa del Mondo

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si è ufficialmente aperta a Wujiang. Sulle pareti cinesi, protagonista la lead – in una tappa che vedrà in scena anche gli interpreti dello speed – con le prove di qualificazione che hanno restituito i seguenti verdetti al maschile e al femminile.

Lead femminile

Le big della disciplina – che la scorsa settimana erano in gara anche per il boulder – ossia la slovena Janja Garnbret, la sudcoreana Chaehyun Seo e la statunitense Annie Sanders primeggiano con lo score di 2.45. Alle loro spalle però c’è subito l’azzurra Laura Rogora, capace di chiudere a 4.24 in coabitazione con la britannica Erin McNeice. Non passano il turno invece Laura Scolaris e Viola Battistella, che chiudono rispettivamente in 37esima e 40esima posizione.

Lead maschile

I giapponesi Neo Suzuki e Satone Yoshida segnano il passo avendo completato le loro performance a 2.24. Attenzione però, perché alle loro spalle in terza piazza un pimpantissimo Giovanni Placci – 3.16 – lancia segnali interessantissimi in vista delle semifinali. Bene anche Filip Schenk: 12esimo posto (12.41) che certifica il passaggio alle semifinali. Oltre la 30esima piazza Riccardo Vicentini e Ernesto Placci.

Domani ancora lead a prendersi spazio: prima le semifinali e poi le finali per assegnare vittorie di tappa e podi, in questo primo scontro del 2026 sulle pareti cinesi. Domenica infine sarà la volta della speed.