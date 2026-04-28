Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Wujiang: è il momento di lead e speed

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva sta per prendere l’abbrivio per dare il via alla sua stagione in tutte le discipline. Lo start assoluto è fissato dal 1° al 3 maggio in quel di Keqiao con il boulder, ma attenzione perché la settimana successiva – sempre in Cina, ma a Wujiang – sarà la volta di lead e speed.

Sulle pareti asiatiche, non mancherà l’Italia che per il secondo evento dell’annata ha reso note le sue convocazioni per entrambe le specialità andando a costituire complessivamente un gruppo di 17 atleti: 7 per quanto riguarda il lead e 10 per quanto riguarda lo speed.

Il comparto del lead vedrà fra gli altri ai blocchi di partenza Filip Schenk e Laura Rogora, che punteranno sicuramente a finire all’interno delle finali, mentre nello speed gli occhi saranno puntati su Matteo Zurloni, Ludovico Fossali e su Beatrice Colli. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati dell’Italia per la seconda tappa della CdM di arrampicata sportiva, in programma a Wujiang dall’8 al 10 maggio.

Lead

Ernesto Placci, Giovanni Placci, Riccardo Vicentini, Filip Schenk, Viola Battistella, Ilaria Scolaris, Laura Rogora.

Speed

Francesco Ponzinibio, Marco Rontini, Matteo Zurloni, Alessandro Boulos, Ludovico Fossali, Luca Robbiati, Beatrice Colli, Agnese Fiorio, Sara Strocchi, Giulia Randi