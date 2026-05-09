Arrampicata sportiva, Sanders sorprende Garnbret. Rogora e Schenk piazzati in finale di Coppa del Mondo

A Wujiang (Cina) va in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, disciplina che è stata protagonista nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi e che sarà protagonista anche a Los Angeles 2028. Giornata del sabato riservata al lead, specialità tecnica che ha riservato spettacolo e sorprese. Sul fronte femminile, infatti, la statunitense Annie Sanders ha toccato 43+ ed è riuscita a battere la grande favorita della vigilia.

La slovena Janja Garnbret ha raggiunto la medesima quota dell’americana, ma è stata più lenta e si è dovuta accontentare della seconda piazza davanti alla sudcoreana Chaehyun Seo (30) e alla britannica Eric McNeice (29). La due volte Campionessa Olimpica (nella combinata a Tokyo 2020 e nel boulder+lead a Parigi 2024) si è dovuta inchinare nella specialità di cui è anche la Campionessa del Mondo in carica. Laura Rogora si è qualificata in maniera brillante alla finale, ma sulla parete ha commesso una sbavatura e ha concluso all’ottavo posto (22), dietro all’australiana Oceania Mackenzie (24+) e alla slovena Lucija Tarkus (23+).

Tra gli uomini, invece, è stato il giapponese Neo Suzuki a fare saltare il banco (44+), distanziando due rivali di lusso come lo spagnolo Alberto Gines Lopez (39+) e il sudcoreano Dohyun Lee (39+). Giù dal podio il connazionale Sorato Anraku (quinto con 38+), grande stella delle discipline tecniche che oggi si è accodato anche all’altro nipponico Satone Yoshida (38+). Il nostro Filip Schenk ha chiuso al settimo posto (34+).